Требование реванша или почетная пенсия: что будет, если Усик проиграет Паркеру?

Реванш с Паркером

У Александра опытная команда, которая просто обязана предвидеть возможные риски. Усик уверенно справился с младшим почти на 11 лет Даниэлем Дюбуа, но это не означает, что с Паркером, который родился лишь через пять лет после Усика, нашему боксеру будет легче.

Следовательно, опция реванша должна быть заложена в соглашение о поединке, хотя она, в случае успеха, может потом давить и на самого Усика. Но если украинец проиграет, она станет для него спасательным кругом, который позволит удержаться на плаву.

Тогда все силы должны быть сосредоточены на исправлении ошибок и выходе на бой-реванш в лучших кондициях.

Поражение и в реванше - это крах. Победа и возвращение себе хотя бы одного чемпионского титула - мажорная нота, на которой Усику стоило бы завершить карьеру.

Это наиболее логичный шаг, тем более, что и обещание о "двух боях после Дюбуа" будет выполнено.

Но если не договорятся о реванше, или сам Усик после поражений захочет еще что-то кому-то доказать? Тогда возможны варианты.

Джозеф Паркер (фото: Getty Images)

Поединки с чемпионами

Вполне возможно, что Паркер не удержит все пояса под давлением организаций. Его авторитет не такой значительный, как у Усика, а разорваться он тоже не сможет. Придется от чего-то отказываться. Некоторые пояса станут вакантными и это будет окном возможностей для украинца.

Очень трудно, просто нереально, представить Усика в роли выпрашивателя чемпионских боев, вроде того же Паркера сейчас, или Мартина Баколе. Но если какая-то организация утвердит его обязательным претендентом - можно попробовать.

Бой с Итаумой

Сейчас все, кому не лень, считают своим долгом заявить, что Джошуа, Фьюри, Дюбуа - это так себе соперники. А вот пусть Усик попробует справиться с Итаумой! Он молод, перспективен, агрессивен - и точно побьет украинца.

Похоже на банальное подстрекательство, но, если умело взяться за дело, такой бой можно было бы раскрутить и хорошо заработать на нем.

Но пока Усик непобежден, команда 20-летнего британца вряд ли рискнет бросить его под танк. Не видно особого смысла и в противостоянии молодой звезды и Усика-лузера.

Риск проиграть всегда есть - и это будет удар по репутации Итаумы (Паркер смог, а он - нет). А если британец выиграет - тоже много славы не добудет. Те, кто сейчас восхищается Мозесом, потом скажут, что он просто добил раненого старого льва - и гордиться здесь нечем.

Поэтому в реальность поединка Усик - Итаума не очень верится. Это боксеры разных эпох и каждый из них должен остаться героем своего времени.

Мозес Итаума (фото: instagram.com/m.itauma)

Битвы ветеранов

На чем можно было бы сыграть, так это на былой славе чемпионов. И в таком случае "трилогии" Усик - Джошуа или Усик - Фьюри имели бы смысл.

Они уже будут с оттенком ностальгии и, вероятно, без серьезной перспективы на какие-то вершины. Но могли бы собрать достаточно болельщиков и позволить боксерам заработать.

Энтони Джошуа и Александр Усик (фото: Getty Images)

Джейк Пол и смешанные единоборства

Это уже выходит за рамки бокса, но противостояние Усика с кем-то из звездных бойцов ММА, или тем же Джейком Полом - тоже вызвали бы интерес.

Если брать чисто финансовый аспект - это был бы для побежденного Усика едва ли не лучший вариант, чтобы сорвать куш и уйти красиво. Но с других точек зрения - сомнительно.

Поэтому, если Усик проиграет, в любые авантюры лучше было бы не вмешиваться.