Вечірка, батько і хаос у команді. Дюбуа вперше розкрив правду про бій з Усиком

Британський боксер Даніель Дюбуа наполягає, що його поразка від Олександра Усика не має жодного стосунку до суперечливої вечірки, яку влаштував його батько напередодні бою.

Дюбуа згадав вечірку перед боєм

Британець зазнав поразки у п'ятому раунді у бою проти Усика за звання абсолютного чемпіона світу, який відбувся 19 липня на "Вемблі". Перед боєм Дюбуа запізнився на стадіон, оскільки його затримала... вечірка, організована його батьком в їхньому сімейному будинку.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, Дюбуа довелося йти пішки від парковки. Також він затримався на вході на стадіон, оскільки його батько намагався провести на арену кількох членів своєї команди, в обхід охорони.

Незважаючи на це, Дюбуа відмовився визнати, що вечірка зірвала його підготовку, і в четвер в інтерв'ю Джиму Уайту повністю взяв на себе відповідальність за поразку.

"Ні, вечірка не винна. Коли я боксував з Ей-Джеєм та іншими, вони (вечірки - Ред.) теж були, і вони спрацьовували", – сказав Дюбуа, маючи на увазі, що подібна вечірка відбувалася і перед його видовищним нокаутом у вересні минулого року над Ентоні Джошуа.

Дюбуа зізнався, що саме пішло не так у бою з Усиком

"Але я навіть не хочу про це багато говорити. Не через це щось пішло не так у бою. Я дивлюся на себе і на те, що міг би зробити краще... Для мене це новий початок, рух вперед", – сказав боксер.

"Тепер я повинен змінитися і все зробити правильно. Я вийшов проти одного з найкращих боксерів світу, ще й шульги. Так, я міг би виступити краще, але іноді таке трапляється. Я не почуваюся пригніченим чи переможеним, мені просто потрібно навчитися чогось нового і вдосконалитися", - додав Дюбуа.

Дюбуа заступився за батька

Після нищівної поразки кілька представників боксерської спільноти закликали Дюбуа дистанціюватися від батька через побоювання, що він "занадто залучений" до життя сина і шкодить його кар'єрі.

Однак сам "Тріпл-Ді" наполягає, що Дейв дбає виключно про його інтереси.

"Ні, я не думаю, що він надто залучений. Я думаю, що він піклується про мене. Він дбає про мої інтереси. Я від нього багато чого вчуся. І, знаєте, ми просто вирішуємо, в якому напрямку ми будемо рухатися", – додав Дюбуа-молодший.

Цікаво, що Дюбуа відмовився обговорювати свій наступний бій, але підтвердив, що його мета - стати дворазовим чемпіоном світу у надважкій вазі.

Дюбуа назвав причину змін у своїй команді

Даніель розірвав співпрацю з головним тренером Доном Чарльзом і асистентом Кіраном Фарреллом на початку серпня. Натомість до команди долучився Сем Джонс як радник, який працюватиме разом з батьком британця.

ЗМІ пишуть, що команду британського боксера очолить тренер Конора Бенна, Тоні Сімс. І хоча Дюбуа не зміг підтвердити ім'я свого нового тренера, він розповів про своє рішення припинити плідну дворічну співпрацю з Чарльзом.

"Дон був чудовим. Ми виграли чемпіонський титул. Але я просто думав про те, як я можу вдосконалити себе, і це було моє рішення", - підсумував Дюбуа.