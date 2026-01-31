ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

"Вільні руки" від валіз: як залишити багаж у готелі та отримати його вже вдома

Субота 31 січня 2026 07:32
UA EN RU
"Вільні руки" від валіз: як залишити багаж у готелі та отримати його вже вдома "Вільні руки" від НП - зручна послуга доставки багажу з готелю додому (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

"Нова пошта" запустила послугу "Вільні руки", яка дозволяє мандрівникам відправляти багаж просто з рецепції готелю, а отримувати його вже вдома (у зручний для цього спосіб).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби НП у Telegram.

Як працює послуга "Вільні руки"

Послуга "Вільні руки" дозволяє подорожувати легше, адже свої валізи можна залишати у готелі й час додому проводити без багажу.

У прес-службі НП пояснили, що відтепер багаж можна відправити прямо з рецепції готелю, а отримати його там, де зручно:

  • у відділенні "Нової пошти";
  • у поштоматі;
  • кур'єрською доставкою.

Для того, щоб скористатися послугою, необхідно:

  • відсканувати відповідний QR-код на рецепції готелю;
  • вказати місце доставки;
  • взяти бирку в адміністратора;
  • вписати в неї останні 4 цифри номера посилки;
  • прикріпити бирку до валізи або сумки;
  • передати багаж адміністратору.

Відстежувати доставку можна віддалено - через мобільний застосунок "Нової пошти".

&quot;Вільні руки&quot; від валіз: як залишити багаж у готелі та отримати його вже вдомаЯк скористатись послугою "Вільні руки" (інфографіка: novaposhta.ua)

Наголошується, що багаж, оформлений до 12:00, відправляється цього ж дня.

Варто зазначити також, що перелік готелів, в яких доступна послуга, можна знайти на офіційному сайті НП.

Скільки коштує така послуга НП

Згідно з інформацією компанії, для послуги "Вільні руки" діє фіксований тариф - 399 гривень за кожне місце в експрес-накладній.

Уточнюється, що тариф вже враховує:

  • доставку посилок та вантажів: тариф "Локал", по Україні, у селище/село;
  • вагу одного місця: до 32 кг (фактична або об'ємна);
  • кількість місць в одній ЕН: не більше 5;
  • тип доставки: "Адреса - Відділення", "Адреса - Поштомат", "Адреса - Адреса";
  • пакування;
  • комісію від оголошеної цінності - до 5 000 гривень (для оголошеної цінності понад 5 000 - комісія 0,5% від повної суми).

Тим часом для власників карт Mastercard - World Elite та World Black Edition - така послуга взагалі безкоштовна.

&quot;Вільні руки&quot; від валіз: як залишити багаж у готелі та отримати його вже вдома&quot;Вільні руки&quot; від валіз: як залишити багаж у готелі та отримати його вже вдомаТариф послуги НП "Вільні руки" (інфографіка: novaposhta.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відділення "Нової пошти" в населених пунктах України готові допомагати людям і ділитися електроенергією навіть попри критичний стан енергетичної системи.

Крім того, ми пояснювали, що саме можна зробити у відділеннях "Нової пошти" без світла.

Тим часом у "Новій пошті" повідомили, що робити, коли дверцята поштомата не відчиняються із першого разу (особливо в сильні морози). Для таких випадків є чіткий алгоритм дій.

Читайте також, як працює послуга НП "Пункт передачі" (або "Пункт зберігання"), яка дозволяє залишити особисті речі або посилку у відділенні, поштоматі чи пункті приймання-видачі для тимчасового зберігання (або подальшої передачі одержувачу).

Новая почта посилки послуги Поради Валіза Подорожі
