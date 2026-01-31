"Вільні руки" від валіз: як залишити багаж у готелі та отримати його вже вдома
"Нова пошта" запустила послугу "Вільні руки", яка дозволяє мандрівникам відправляти багаж просто з рецепції готелю, а отримувати його вже вдома (у зручний для цього спосіб).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби НП у Telegram.
Як працює послуга "Вільні руки"
Послуга "Вільні руки" дозволяє подорожувати легше, адже свої валізи можна залишати у готелі й час додому проводити без багажу.
У прес-службі НП пояснили, що відтепер багаж можна відправити прямо з рецепції готелю, а отримати його там, де зручно:
- у відділенні "Нової пошти";
- у поштоматі;
- кур'єрською доставкою.
Для того, щоб скористатися послугою, необхідно:
- відсканувати відповідний QR-код на рецепції готелю;
- вказати місце доставки;
- взяти бирку в адміністратора;
- вписати в неї останні 4 цифри номера посилки;
- прикріпити бирку до валізи або сумки;
- передати багаж адміністратору.
Відстежувати доставку можна віддалено - через мобільний застосунок "Нової пошти".
Як скористатись послугою "Вільні руки" (інфографіка: novaposhta.ua)
Наголошується, що багаж, оформлений до 12:00, відправляється цього ж дня.
Варто зазначити також, що перелік готелів, в яких доступна послуга, можна знайти на офіційному сайті НП.
Скільки коштує така послуга НП
Згідно з інформацією компанії, для послуги "Вільні руки" діє фіксований тариф - 399 гривень за кожне місце в експрес-накладній.
Уточнюється, що тариф вже враховує:
- доставку посилок та вантажів: тариф "Локал", по Україні, у селище/село;
- вагу одного місця: до 32 кг (фактична або об'ємна);
- кількість місць в одній ЕН: не більше 5;
- тип доставки: "Адреса - Відділення", "Адреса - Поштомат", "Адреса - Адреса";
- пакування;
- комісію від оголошеної цінності - до 5 000 гривень (для оголошеної цінності понад 5 000 - комісія 0,5% від повної суми).
Тим часом для власників карт Mastercard - World Elite та World Black Edition - така послуга взагалі безкоштовна.
Тариф послуги НП "Вільні руки" (інфографіка: novaposhta.ua)
