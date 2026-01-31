"Свободные руки" от чемоданов: как оставить багаж в отеле и получить его уже дома

"Новая почта" запустила услугу "Свободные руки", которая позволяет путешественникам отправлять багаж прямо с рецепции отеля, а получать его уже дома (удобным для этого способом).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы НП в Telegram.

Как работает услуга "Свободные руки"

Услуга "Свободные руки" позволяет путешествовать легче, ведь свои чемоданы можно оставлять в отеле и время домой проводить без багажа.

В пресс-службе НП объяснили, что отныне багаж можно отправить прямо с рецепции отеля, а получить его там, где удобно:

в отделении "Новой почты";

в почтомате;

курьерской доставкой.

Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

отсканировать соответствующий QR-код на рецепции отеля;

указать место доставки;

взять бирку у администратора;

вписать в нее последние 4 цифры номера посылки;

прикрепить бирку к чемодану или сумке;

передать багаж администратору.

Отслеживать доставку можно удаленно - через мобильное приложение "Новой почты".

Как воспользоваться услугой "Свободные руки" (инфографика: novaposhta.ua)

Подчеркивается, что багаж, оформленный до 12:00, отправляется в этот же день.

Стоит отметить также, что перечень отелей, в которых доступна услуга, можно найти на официальном сайте НП.

Сколько стоит такая услуга НП

Согласно информации компании, для услуги "Свободные руки" действует фиксированный тариф - 399 гривен за каждое место в экспресс-накладной.

Уточняется, что тариф уже учитывает:

доставку посылок и грузов: тариф "Локал", по Украине, в поселок/село;

вес одного места: до 32 кг (фактический или объемный);

количество мест в одной ЭН: не более 5;

тип доставки: "Адрес - Отделение", "Адрес - Почтомат", "Адрес - Адрес";

упаковку;

комиссию от объявленной ценности - до 5 000 гривен (для объявленной ценности свыше 5 000 - комиссия 0,5% от полной суммы).

Между тем для владельцев карт Mastercard - World Elite и World Black Edition - такая услуга вообще бесплатная.

Тариф услуги НП "Свободные руки" (инфографика: novaposhta.ua)