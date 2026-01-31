ua en ru
"Свободные руки" от чемоданов: как оставить багаж в отеле и получить его уже дома

Суббота 31 января 2026 07:32
"Свободные руки" от чемоданов: как оставить багаж в отеле и получить его уже дома "Свободные руки" от НП - удобная услуга доставки багажа из отеля домой (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

"Новая почта" запустила услугу "Свободные руки", которая позволяет путешественникам отправлять багаж прямо с рецепции отеля, а получать его уже дома (удобным для этого способом).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы НП в Telegram.

Как работает услуга "Свободные руки"

Услуга "Свободные руки" позволяет путешествовать легче, ведь свои чемоданы можно оставлять в отеле и время домой проводить без багажа.

В пресс-службе НП объяснили, что отныне багаж можно отправить прямо с рецепции отеля, а получить его там, где удобно:

  • в отделении "Новой почты";
  • в почтомате;
  • курьерской доставкой.

Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

  • отсканировать соответствующий QR-код на рецепции отеля;
  • указать место доставки;
  • взять бирку у администратора;
  • вписать в нее последние 4 цифры номера посылки;
  • прикрепить бирку к чемодану или сумке;
  • передать багаж администратору.

Отслеживать доставку можно удаленно - через мобильное приложение "Новой почты".

&quot;Свободные руки&quot; от чемоданов: как оставить багаж в отеле и получить его уже домаКак воспользоваться услугой "Свободные руки" (инфографика: novaposhta.ua)

Подчеркивается, что багаж, оформленный до 12:00, отправляется в этот же день.

Стоит отметить также, что перечень отелей, в которых доступна услуга, можно найти на официальном сайте НП.

Сколько стоит такая услуга НП

Согласно информации компании, для услуги "Свободные руки" действует фиксированный тариф - 399 гривен за каждое место в экспресс-накладной.

Уточняется, что тариф уже учитывает:

  • доставку посылок и грузов: тариф "Локал", по Украине, в поселок/село;
  • вес одного места: до 32 кг (фактический или объемный);
  • количество мест в одной ЭН: не более 5;
  • тип доставки: "Адрес - Отделение", "Адрес - Почтомат", "Адрес - Адрес";
  • упаковку;
  • комиссию от объявленной ценности - до 5 000 гривен (для объявленной ценности свыше 5 000 - комиссия 0,5% от полной суммы).

Между тем для владельцев карт Mastercard - World Elite и World Black Edition - такая услуга вообще бесплатная.

&quot;Свободные руки&quot; от чемоданов: как оставить багаж в отеле и получить его уже дома&quot;Свободные руки&quot; от чемоданов: как оставить багаж в отеле и получить его уже домаТариф услуги НП "Свободные руки" (инфографика: novaposhta.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, что отделения "Новой почты" в населенных пунктах Украины готовы помогать людям и делиться электроэнергией даже несмотря на критическое состояние энергетической системы.

Кроме того, мы объясняли, что именно можно сделать в отделениях "Новой почты" без света.

Между тем в "Новой почте" сообщили, что делать, когда дверца почтомата не открывается с первого раза (особенно в сильные морозы). Для таких случаев есть четкий алгоритм действий.

Читайте также, как работает услуга НП "Пункт передачи" (или "Пункт хранения"), которая позволяет оставить личные вещи или посылку в отделении, почтомате или пункте приема-выдачи для временного хранения (или дальнейшей передачи получателю).

