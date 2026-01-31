Трампа "засвітили" серед файлів Епштейна: що випливло з секретних документів

Мін'юст США виклав у відкритий доступ ще частину "файлів Епштейна", де згадується президент США Дональд Трамп. Але за кілька годин деякі з них зникли із сайту відомства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

У п'ятницю, 30 січня, Міністерство юстиції США оприлюднило понад три мільйони сторінок матеріалів, пов'язаних зі справою Джеффрі Епштейна.

Серед документів був файл, пише видання, із неперевіреними твердженнями, зібраними ФБР у серпні минулого року. У ньому містилися заяви про нібито сексуальне насильство щодо неповнолітньої дівчини, а також згадки про "оргійні вечірки" за участі Трампа.

Усі ці свідчення походили від третіх осіб, не були підтверджені та, за даними відомств, не отримали жодної оцінки достовірності з боку ФБР.

Міністерство юстиції одразу попередило, що частина матеріалів може містити неправдиві й сенсаційні звинувачення, подані напередодні виборів 2020 року.

У відомстві та Білому домі наголосили: якби ці заяви мали реальні підстави, вони давно стали б предметом офіційного розслідування.

Пізніше Мін'юст пояснив, що документ зник із сайту через "технічне перевантаження", але потім з'явився в доступі. Заступник генпрокурора Тодд Бланш визнав, що під час обробки такого масиву даних могли траплятися помилки.

Водночас у Білому домі застерегли, що файли Епштейна "можуть містити підроблені або неправдиво надані зображення, документи чи відео", оскільки адміністрація передала "все, що було надіслано ФБР громадськістю".