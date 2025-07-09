Для туристів і не тільки: "Нова пошта" нагадала про послугу, яка буде корисною кожному
"Нова пошта" пропонує українцям послугу - "Пункт передачі" (вона ж "Пункт зберігання"). Це зручний сервіс, що дозволяє залишити особисті речі або посилку у відділенні, поштоматі чи пункті приймання-видачі для тимчасового зберігання або подальшої передачі одержувачу.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Нової пошти".
У чому суть послуги
Послуга стане у нагоді тим, хто не хоче тягати з собою валізу під час подорожі, має щось передати, але не визначився з одержувачем, або просто потребує тимчасового сховища для речей.
Що можна залишити:
- документи,
- посилки,
- багаж (рюкзаки, валізи),
- вантажі,
- палети,
- шини та диски.
Зберігання можливе як на кілька годин, так і на декілька днів.
Де працює сервіс
"Пункт передачі" доступний у:
- відділеннях,
- поштоматах (до 20 кг),
- пунктах приймання-видачі Нової пошти.
Сервіс працює у зручному форматі "залишив - забрав", без зайвої паперової тяганини.
Скільки коштує
Вартість послуги визначається окремо для кожного місця зберігання. У межах сервісу дозволено залишати документи, посилки, вантажі, палети, шини та диски.
У тариф включено зберігання всіх видів відправлень до 7 календарних днів (для палет - до 3 днів).
Починаючи з 8-го дня (з 4-го дня для палет), включно з днем передачі, за зберігання починає нараховуватись додаткова плата.
Вартість послуги (скриншот)
Які речі приймають і з якими обмеженнями
- документи: до 1 кг, розмір - не більше 35×25×2 см;
- посилки: до 30 кг, максимальна довжина - 120 см;
- вантажі: до 1000 кг, до 300 см у довжину (в окремих випадках - до 600 см).
- палети: до 1000 кг, до 2 м в основі;
- шини/диски: до 45 кг (легкові), до 105 кг (вантажні).
Розрахунок тарифу залежить від більшої з двох ваг - фактичної або об’ємної. Формула: об’ємна вага (кг) = (довжина × ширина × висота) / 4000
Як скористатися послугою - інструкція
- створіть експрес-накладну у застосунку "Нова пошта", вказавши однакову точку відправки й отримання;
- упакуйте речі. Якщо це валіза - додаткове паковання не потрібне;
- зверніться до оператора або скористайтеся поштоматом;
- заберіть речі в зручний час.
Комісія за оголошену вартість до 500 гривень включена у тариф, понад - 0,5% від суми.
Речі зберігаються лише у межах визначених параметрів. Після перевищення безкоштовного періоду стягується плата за кожен додатковий день.
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