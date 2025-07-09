Для туристів і не тільки: "Нова пошта" нагадала про послугу, яка буде корисною кожному

"Нова пошта" пропонує українцям послугу - "Пункт передачі" (вона ж "Пункт зберігання"). Це зручний сервіс, що дозволяє залишити особисті речі або посилку у відділенні, поштоматі чи пункті приймання-видачі для тимчасового зберігання або подальшої передачі одержувачу.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення " Нової пошти ".

У чому суть послуги

Послуга стане у нагоді тим, хто не хоче тягати з собою валізу під час подорожі, має щось передати, але не визначився з одержувачем, або просто потребує тимчасового сховища для речей.

Що можна залишити:

документи,

посилки,

багаж (рюкзаки, валізи),

вантажі,

палети,

шини та диски.

Зберігання можливе як на кілька годин, так і на декілька днів.

Де працює сервіс

"Пункт передачі" доступний у:

відділеннях,

поштоматах (до 20 кг),

пунктах приймання-видачі Нової пошти.

Сервіс працює у зручному форматі "залишив - забрав", без зайвої паперової тяганини.

Скільки коштує

Вартість послуги визначається окремо для кожного місця зберігання. У межах сервісу дозволено залишати документи, посилки, вантажі, палети, шини та диски.

У тариф включено зберігання всіх видів відправлень до 7 календарних днів (для палет - до 3 днів).

Починаючи з 8-го дня (з 4-го дня для палет), включно з днем передачі, за зберігання починає нараховуватись додаткова плата.

Вартість послуги (скриншот)

Які речі приймають і з якими обмеженнями

документи: до 1 кг, розмір - не більше 35×25×2 см;

посилки: до 30 кг, максимальна довжина - 120 см;

вантажі: до 1000 кг, до 300 см у довжину (в окремих випадках - до 600 см).

палети: до 1000 кг, до 2 м в основі;

шини/диски: до 45 кг (легкові), до 105 кг (вантажні).

Розрахунок тарифу залежить від більшої з двох ваг - фактичної або об’ємної. Формула: об’ємна вага (кг) = (довжина × ширина × висота) / 4000

Як скористатися послугою - інструкція

створіть експрес-накладну у застосунку "Нова пошта", вказавши однакову точку відправки й отримання;

упакуйте речі. Якщо це валіза - додаткове паковання не потрібне;

зверніться до оператора або скористайтеся поштоматом;

заберіть речі в зручний час.

Комісія за оголошену вартість до 500 гривень включена у тариф, понад - 0,5% від суми.

Речі зберігаються лише у межах визначених параметрів. Після перевищення безкоштовного періоду стягується плата за кожен додатковий день.