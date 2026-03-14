ua en ru
Сб, 14 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Орбан відповів на лист Ющенка звинуваченнями України в "тероризмі"

19:05 14.03.2026 Сб
2 хв
Ющенко закликав до цінностей і свободи, але реакція Орбана змушує замислитися
aimg Сергій Козачук
Фото: колишній президент України Віктор Ющенко (Getty Images)

Колишній президент України Віктор Ющенко закликав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана припинити підігрувати агресору та згадати про цінності свободи. У відповідь Орбан звинуватив українське керівництво у "державному тероризмі" та заявив, що не допомагатиме у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відкритий лист Віктора Ющенка та відповідь Віктора Орбана у соцмережі X.

Читайте також: Орбан використав слова Зеленського проти нього: чи змінить це результати виборів в Угорщині

Заклик Ющенка: "Згадай, ким ти був"

Віктор Ющенко звернувся до угорського прем'єра з нагадуванням про часи, коли вони разом вірили у вільний від імперського гніту регіон.

Він наголосив, що Україна сьогодні захищає спокій усієї Європи, включаючи Угорщину.

"Сьогодні я дивлюся на твої дії і запитую себе: де подівся той Віктор? Як сталося, що людина, яка бачила становлення вільної Угорщини, сьогодні підігрує силам, які хочуть знищити свободу сусіда?" - написав третій президент України.

Він також додав, що обираючи сторону агресора, Орбан зраджує пам’ять власного народу, який пам'ятає радянські танки на вулицях Будапешта.

Відповідь Орбана: звинувачення у тероризмі

У відповідь Віктор Орбан заявив, що Угорщина не дозволить "шантажувати" себе.

Він звинуватив Україну у підриві газопроводу "Північний потік", назвавши це актом державного тероризму, та запевнив, що Угорщина не надасть Києву ані зброї, ані грошей.

Угорський прем'єр також висловив невдоволення ситуацією з правами угорської меншини на Закарпатті та підкреслив, що не вважає Росію ворогом своєї країни.

"Я дякую Богу, що країна, з якою ви зараз воюєте, не є ворогом Угорщини чи угорського народу, і ми не маємо наміру це змінювати", - резюмував Орбан.

Попри гостру риторику, Орбан зазначив, що Угорщина продовжує приймати українських біженців і надавати їм притулок та безпеку.

Він закликав Ющенка повернутися до "старого духу дружби", але без втягування Будапешта у війну.

Блокування допомоги та позиція Орбана

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово ставав ініціатором затримок у підтримці України з боку ЄС. Зокрема, постійне вето Орбана ставало на заваді роботі Євросоюзу щодо стратегічних рішень.

Через таку політику Будапешта Україна поставила ультиматум ЄС, вимагаючи чіткої реакції на "дружбу" деяких членів блоку з агресором. У відповідь на дії Угорщини в Єврокомісії заявили, що на кону стоїть безпека всієї Європи, тому блокування допомоги є неприпустимим.

Зрештою, Брюсселю вдалося обійти опір угорського лідера, і Україна отримає 90 млрд євро допомоги попри позицію Орбана.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Виктор Ющенко Україна Угорщина Віктор Орбан
Новини
Комбінований удар по Київщині: пошкоджені гуртожиток, будинки, є жертви
