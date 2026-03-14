Орбан ответил на письмо Ющенко обвинениями Украины в "терроризме"

19:05 14.03.2026 Сб
2 мин
Ющенко призвал к ценностям и свободе, но реакция Орбана заставляет задуматься
aimg Сергей Козачук
Орбан ответил на письмо Ющенко обвинениями Украины в "терроризме" Фото: бывший президент Украины Виктор Ющенко (Getty Images)

Бывший президент Украины Виктор Ющенко призвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прекратить подыгрывать агрессору и вспомнить о ценностях свободы. В ответ Орбан обвинил украинское руководство в "государственном терроризме" и заявил, что не будет помогать в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на открытое письмо Виктора Ющенко и ответ Виктора Орбана в соцсети X.

Призыв Ющенко: "Вспомни, кем ты был"

Виктор Ющенко обратился к венгерскому премьеру с напоминанием о временах, когда они вместе верили в свободный от имперского гнета регион.

Он подчеркнул, что Украина сегодня защищает спокойствие всей Европы, включая Венгрию.

"Сегодня я смотрю на твои действия и спрашиваю себя: где делся тот Виктор? Как случилось, что человек, который видел становление свободной Венгрии, сегодня подыгрывает силам, которые хотят уничтожить свободу соседа?" - написал третий президент Украины.

Он также добавил, что выбирая сторону агрессора, Орбан предает память собственного народа, который помнит советские танки на улицах Будапешта.

Ответ Орбана: обвинения в терроризме

В ответ Виктор Орбан заявил, что Венгрия не позволит "шантажировать" себя.

Он обвинил Украину в подрыве газопровода "Северный поток", назвав это актом государственного терроризма, и заверил, что Венгрия не предоставит Киеву ни оружия, ни денег.

Венгерский премьер также выразил недовольство ситуацией с правами венгерского меньшинства на Закарпатье и подчеркнул, что не считает Россию врагом своей страны.

"Я благодарю Бога, что страна, с которой вы сейчас воюете, не является врагом Венгрии или венгерского народа, и мы не намерены это менять", - резюмировал Орбан.

Несмотря на острую риторику, Орбан отметил, что Венгрия продолжает принимать украинских беженцев и предоставлять им убежище и безопасность.

Он призвал Ющенко вернуться к "старому духу дружбы", но без втягивания Будапешта в войну.

Блокирование помощи и позиция Орбана

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно становился инициатором задержек в поддержке Украины со стороны ЕС. В частности, постоянное вето Орбана мешало работе Евросоюза по стратегическим решениям.

Из-за такой политики Будапешта Украина поставила ультиматум ЕС, требуя четкой реакции на "дружбу" некоторых членов блока с агрессором. В ответ на действия Венгрии в Еврокомиссии заявили, что на кону стоит безопасность всей Европы, поэтому блокирование помощи недопустимо.

В конце концов, Брюсселю удалось обойти сопротивление венгерского лидера, и Украина получит 90 млрд евро помощи, несмотря на позицию Орбана.

