Орбан використав слова Зеленського проти нього: чи змінить це результати виборів в Угорщині

Угорський прем'єр Віктор Орбан перед виборами користається заявами президента Володимира Зеленського, щоб переконати виборців у правильності своєї позиції щодо України. Але цього разу план може не спрацювати.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Расто Кужель, виконавчий директор організації "Memo 98" (Словаччина), яка займається моніторингом політичних процесів в ЄС.

Що сказав Зеленський і як Орбан це використовує

5 березня Зеленський заявив, що "дасть адресу Орбана" бійцям ЗСУ, якщо той продовжить блокувати кредит на 90 мільярдів євро для України.

Провладні угорські медіа та представники влади одразу підхопили ці слова.

"Орбан використовує їх як підтвердження свого багаторічного наративу про те, що Угорщина перебуває під зовнішнім тиском і що його уряд повинен захищати країну від втягування у війну", - зазначив Кужель.

Тобто для угорської влади заява Зеленського стала зручним аргументом: мовляв, ось доказ, що на нас тиснуть.

Але цього разу така стратегія може не дати очікуваного результату.

"Є ознаки того, що частина угорських виборців втомилася від подібної риторики. Після багатьох років постійної конфронтаційної кампанії її мобілізаційний ефект може бути слабкішим, ніж раніше", - підкреслив експерт.

Нафтовий шантаж та звинувачення Орбана

Відносини між Києвом та Будапештом, які і так були натягнуті, на початку 2026 року ще більше загострилися. Головним каменем спотикання став нафтопровід "Дружба": після зупинки транзиту російської нафти через територію України Віктор Орбан перейшов до прямого шантажу.

Прем’єр Угорщини офіційно заявив, що Будапешт блокуватиме будь-яку фінансову допомогу ЄС (зокрема кредит на 90 млрд євро), доки Україна не відновить постачання енергоресурсів.