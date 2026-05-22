Выхода нет. Законопроект о налоге на посылки нужно принять, - Марченко

Законопроект о налогообложении посылок является необходимым условием для получения финансирования от МВФ и Европейского Союза, и его необходимо принять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов Украины Сергея Марченко на круглом столе относительно изменений в налоговом законодательстве.

"Есть внешнее давление по этому вопросу, есть внешний запрос. У нас нет возможности снять этот вопрос или каким-то образом передоговориться", - сказал Марченко.

Он подчеркнул, что законопроект придется принять в любом случае.

"Другого выхода нет. Внешнее давление (для принятия документа - ред.), думаю, придется сбалансировать внутренним давлением", - отметил министр.