ЄС може прив’язати частину допомоги Україні до нового податку на посилки, - Bloomberg

Європейський Союз може прив’язати частину фінансової допомоги Україні до ухвалення податкових змін, зокрема щодо ПДВ на іноземні посилки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Йдеться про частину пакета допомоги на 90 млрд євро, а саме про макрофінансову програму на 8,4 млрд євро. За словами співрозмовників агентства, для отримання цих коштів Україна повинна ухвалити законодавство, яке розширить перелік іноземних посилок, що підлягатимуть оподаткуванню 20-відсотковим ПДВ.

Джерела зазначили, що перший транш допомоги Україна може отримати вже у червні, другий - у вересні, а третій - до кінця року після виконання необхідних реформ.

За інформацією Bloomberg, така вимога збігається з умовами Міжнародного валютного фонду для виділення чергового траншу допомоги на 700 млн доларів. Єврокомісія узгоджує частину умов фінансування України з вимогами МВФ.

Комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що програма має "зміцнити економічну та фінансову стійкість України", а також підтримати реформи та боротьбу з корупцією.

Водночас запропоновані податкові зміни вже викликали негативну реакцію серед українців. Народний депутат Ярослав Железняк заявив Bloomberg, що наразі не бачить достатньої підтримки для ухвалення такого рішення у Верховній Раді. Для цього потрібно щонайменше 226 із 392 можливих голосів.

У Міністерстві фінансів України підтвердили, що робота над остаточними умовами угоди з ЄС триває. Речник відомства Дмитро Герасименя повідомив, що уряд продовжує узгодження параметрів фінансової допомоги перед поданням документа на ратифікацію парламенту.

За даними Bloomberg, МВФ та ЄС також домовилися відкласти ще одну чутливу податкову реформу - розширення кола підприємців, які мають сплачувати ПДВ. Остаточне рішення щодо вимоги про податок на посилки фонд може переглянути наприкінці травня.