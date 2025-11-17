Не виходить оформити "Зимову підтримку" на дитину? Що відбувається та як отримати гроші

Чому українці не могли оформити "Зимову підтримку" на дітей

В цілому подати заявку в "Дії" на разову грошову допомогу в розмірі 1000 гривень в межах президентської програми "Зимова підтримка" можуть всі громадяни України, які перебувають на території держави.

При цьому заявку на дітей - подають їхні батьки або опікуни.

Однак спершу - після запуску програми - можливості подати заявку на "Зимову підтримку" на дітей в "Дії" не було. Користувачам повідомляли, що ця опція стане доступною дещо пізніше.

Коваль пояснила, що в першу добу "якраз був пік" подання заявок громадян на "Зимову підтримку". Водночас дітей також необхідно перевіряти в Державному реєстрі актів цивільного стану (ДРАЦС).

"І для того, щоб зберегти... й щоб не було великих навантажень на реєстр, була примусово прибрана ця функція - додавання дітей", - розповіла фахівець.

Вона зауважила: коли велика кількість людей відправлятиме запити в реєстр одночасно, він "не буде справлятись".

"І ви не зможете навіть за себе подати заяву. Тому це спеціально ми вимкнули (можливість подання заявки на "Зимову допомогу" на дітей, - Ред.)", - додала заступниця міністра.

Що відбувається із "Зимовою підтримкою" на дітей зараз

Коваль повідомила, що зараз, якщо увійти в "Дію" та перейти до "Зимової підтримки", оформити 1000 гривень на дитину (подати заявку) вже можна.

"Наскільки я пам'ятаю, що в суботу десь ближче до вечора була відкрита можливість подати заявки на дітей", - поділилась експерт.

Крім того, вона розповіла, що "станом на зараз десь близько мільйона заяв вже були подані на дітей".

"Тому - зайдіть знову. Я впевнена, що у вас все вийде", - підсумувала заступниця міністра.

Водночас у самому застосунку українців попереджають: "Зараз можуть виникати труднощі з додаванням або відображенням інформації про дітей".

Уточнюється, що відбувається розвантаження реєстру ДРАЦС.

Отже, якщо зараз під час подання в "Дії" заявки на "Зимову підтримку" на дитину щось не виходить, варто спробувати зробити це пізніше.

"Протягом кількох днів все буде працювати", - зазначається у повідомленні, опублікованому в "Дії" (на етапі оформлення заявки на "зимову 1000 гривень").

Повідомлення в додатку "Дія" щодо "Зимової підтримки" на дітей (скриншот з телефону)