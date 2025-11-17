Не получается оформить "Зимнюю поддержку" на ребенка? Что происходит и как получить деньги

Почему украинцы не могли оформить "Зимнюю поддержку" на детей

В целом подать заявку в "Дії" на разовую денежную помощь в размере 1000 гривен в рамках президентской программы "Зимняя поддержка" могут все граждане Украины, которые находятся на территории страны.

При этом заявку на детей - подают их родители или опекуны.

Однако сначала - после запуска программы - возможности подать заявку на "Зимнюю поддержку" на детей в "Дії" не было. Пользователям сообщали, что эта опция станет доступна несколько позже.

Коваль объяснила, что в первые сутки "как раз был пик" подачи заявок граждан на "Зимнюю поддержку". В то же время детей также необходимо проверять в Государственном реестре актов гражданского состояния (ГРАГС).

"И для того, чтобы сохранить... и чтобы не было больших нагрузок на реестр, была принудительно убрана эта функция - добавление детей", - рассказала специалист.

Она отметила: когда большое количество людей будет отправлять запросы в реестр одновременно, он "не будет справляться".

"И вы не сможете даже за себя подать заявление. Поэтому это специально мы выключили (возможность подачи заявки на "Зимнюю помощь" на детей, - Ред.)", - добавила заместитель министра.

Что происходит с "Зимней поддержкой" на детей сейчас

Коваль сообщила, что сейчас, если войти в "Дію" и перейти к "Зимней поддержке", оформить 1000 гривен на ребенка (подать заявку) уже можно.

"Насколько я помню, что в субботу где-то ближе к вечеру была открыта возможность подать заявки на детей", - поделилась эксперт.

Кроме того, она рассказала, что "по состоянию на сейчас где-то около миллиона заявлений уже были поданы на детей".

"Поэтому - зайдите снова. Я уверена, что у вас все получится", - подытожила заместитель министра.

В то же время в самом приложении украинцев предупреждают: "Сейчас могут возникать трудности с добавлением или отображением информации о детях".

Уточняется, что происходит разгрузка реестра ГРАГС.

Следовательно, если сейчас при подаче в "Дії" заявки на "Зимнюю поддержку" на ребенка что-либо не получается, стоит попробовать сделать это позже.

"В течение нескольких дней все будет работать", - отмечается в сообщении, опубликованном в "Дії" (на этапе оформления заявки на "зимнюю 1000 гривен").

Сообщение в приложении "Дія" насчет "Зимней поддержки" на детей (скриншот с телефона)