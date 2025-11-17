Не получается оформить "Зимнюю поддержку" на ребенка? Что происходит и как получить деньги

Президентская программа "Зимняя поддержка" стартовала в Украине в эти выходные. Однако у некоторых граждан могли возникнуть сложности с подачей заявки на разовую денежную помощь в размере 1000 гривен на детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова ответственной за "Дію" заместителя министра цифровой трансформации Валерии Коваль в эфире всеукраинского информационного телемарафона "Єдині новини".
В целом подать заявку в "Дії" на разовую денежную помощь в размере 1000 гривен в рамках президентской программы "Зимняя поддержка" могут все граждане Украины, которые находятся на территории страны.
При этом заявку на детей - подают их родители или опекуны.
Однако сначала - после запуска программы - возможности подать заявку на "Зимнюю поддержку" на детей в "Дії" не было. Пользователям сообщали, что эта опция станет доступна несколько позже.
Коваль объяснила, что в первые сутки "как раз был пик" подачи заявок граждан на "Зимнюю поддержку". В то же время детей также необходимо проверять в Государственном реестре актов гражданского состояния (ГРАГС).
"И для того, чтобы сохранить... и чтобы не было больших нагрузок на реестр, была принудительно убрана эта функция - добавление детей", - рассказала специалист.
Она отметила: когда большое количество людей будет отправлять запросы в реестр одновременно, он "не будет справляться".
"И вы не сможете даже за себя подать заявление. Поэтому это специально мы выключили (возможность подачи заявки на "Зимнюю помощь" на детей, - Ред.)", - добавила заместитель министра.
Коваль сообщила, что сейчас, если войти в "Дію" и перейти к "Зимней поддержке", оформить 1000 гривен на ребенка (подать заявку) уже можно.
"Насколько я помню, что в субботу где-то ближе к вечеру была открыта возможность подать заявки на детей", - поделилась эксперт.
Кроме того, она рассказала, что "по состоянию на сейчас где-то около миллиона заявлений уже были поданы на детей".
"Поэтому - зайдите снова. Я уверена, что у вас все получится", - подытожила заместитель министра.
В то же время в самом приложении украинцев предупреждают: "Сейчас могут возникать трудности с добавлением или отображением информации о детях".
Уточняется, что происходит разгрузка реестра ГРАГС.
Следовательно, если сейчас при подаче в "Дії" заявки на "Зимнюю поддержку" на ребенка что-либо не получается, стоит попробовать сделать это позже.
"В течение нескольких дней все будет работать", - отмечается в сообщении, опубликованном в "Дії" (на этапе оформления заявки на "зимнюю 1000 гривен").
Напомним, "Зимняя поддержка" - это часть комплексного пакета решений, которые правительство Украины реализует по поручению президента (чтобы поддержать людей во время сложного зимнего периода во время полномасштабной войны).
Программа включает не только возможность получить единовременные выплаты в размере 1000 гривен для всех украинцев, но и 6500 гривен для особо уязвимых категорий, воспользоваться бесплатными билетами по программе "3000 километров" от "Укрзализныци".
Кроме того, в рамках этой программы Кабинет министров Украины ввел фиксированные цены на газ и электроэнергию, жилищные субсидии на коммунальные услуги, программы энергоэффективности и поддержки жителей прифронтовых регионов, помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) для прохождения отопительного периода.
