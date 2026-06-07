Вигул собак за правилами: з якого віку це може робити дитина та що заборонено

Головне: Основні заборони : собак на вулиці не можна залишати без нагляду, купати у громадських місцях і вигулювати без повідків чи намордників (особливо потенційно небезпечні породи).

: собак на вулиці не можна залишати без нагляду, купати у громадських місцях і вигулювати без повідків чи намордників (особливо потенційно небезпечні породи). Віковий ценз : самостійно супроводжувати домашню тварину дозволяється лише тим, кому виповнилось 14 років.

: самостійно супроводжувати домашню тварину дозволяється лише тим, кому виповнилось 14 років. Безпека у темряві: ввечері власникам чотирилапих радять використовувати світловідбивальні брелоки або нашийники, які світяться.

Як вигулювати собак за правилами

Українцям нагадали, що бути власником тварини - велика відповідальність.

Важливо, що під час прогулянок необхідно дбати як про безпеку своїх улюбленців, так і про безпеку інших (і людей, і тварин).

Вигулювати собаку за правилами потрібно:

у встановлених для цього місцях;

на повідку;

у наморднику (особливо якщо йдеться про потенційно небезпечну породу).

Що радять українцям у темну пору доби

"Задля безпеки чотирилапого, одягайте на нього нашийник, що світиться", - порадили у поліції.

Уточнюється, що він "додатково захистить пухнастих друзів під час прогулянок в темну пору доби".

У пригоді для цього можуть стати також спеціальні брелоки. Головне - щоб вони відбивали світло.

Правоохоронці зауважили, що "у темну пору доби та за умов недостатньої видимості швидкість реакції водіїв може знижуватися".

"Слід пам'ятати, що зі світловідбивачем пішохід стає помітним за 300 м. Тож керманич зможе заздалегідь зреагувати, аби уникнути ДТП", - пояснили громадянам.

З якого віку вигулювати собаку може дитина

Згідно з інформацією поліції, супроводжувати домашню тварину під час прогулянок може особа, яка досягла 14-річного віку.

Отже, якщо дитина молодша - гуляти з собакою вона повинна у супроводі дорослих.

Правила вигулу собак - нескладні, але обов'язкові (інфографіка: facebook.com/kyivpatrol)

Де в Україні вигулювати собак не можна

В цілому вигулювати тварин в Україні забороняється:

у місцях загального користування і масового відпочинку (необладнаних місцями вигулу тварин);

на території пляжів;

на бульварах;

у скверах;

у садах;

на території інших об'єктів природно-заповідного фонду.

Що під час вигулу тварини забороняється

Правоохоронці розповіли, що громадянам не можна вигулювати собак:

у невстановлених для цього місцях;

без повідців;

без намордників (особливо потенційно небезпечні породи).

Крім того, під час прогулянки забороняється купати та мити тварину:

в громадських місцях купання;

на пляжах;

у ставках;

у фонтанах.

Ні в якому разі не можна також залишати свого улюбленця без нагляду.

"Дотримуйтесь правил та не наражайте на небезпеку своїх улюбленців", - підсумували у поліції.