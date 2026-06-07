Вигул собак за правилами: з якого віку це може робити дитина та що заборонено

Прогулянка із собакою - не лише задоволення, а й відповідальність. У поліції нагадали, як робити це за правилами та що насправді заборонено.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Патрульної поліції Києва у Facebook.
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Українцям нагадали, що бути власником тварини - велика відповідальність.
Важливо, що під час прогулянок необхідно дбати як про безпеку своїх улюбленців, так і про безпеку інших (і людей, і тварин).
Вигулювати собаку за правилами потрібно:
"Задля безпеки чотирилапого, одягайте на нього нашийник, що світиться", - порадили у поліції.
Уточнюється, що він "додатково захистить пухнастих друзів під час прогулянок в темну пору доби".
У пригоді для цього можуть стати також спеціальні брелоки. Головне - щоб вони відбивали світло.
Правоохоронці зауважили, що "у темну пору доби та за умов недостатньої видимості швидкість реакції водіїв може знижуватися".
"Слід пам'ятати, що зі світловідбивачем пішохід стає помітним за 300 м. Тож керманич зможе заздалегідь зреагувати, аби уникнути ДТП", - пояснили громадянам.
Згідно з інформацією поліції, супроводжувати домашню тварину під час прогулянок може особа, яка досягла 14-річного віку.
Отже, якщо дитина молодша - гуляти з собакою вона повинна у супроводі дорослих.
В цілому вигулювати тварин в Україні забороняється:
Правоохоронці розповіли, що громадянам не можна вигулювати собак:
Крім того, під час прогулянки забороняється купати та мити тварину:
Ні в якому разі не можна також залишати свого улюбленця без нагляду.
"Дотримуйтесь правил та не наражайте на небезпеку своїх улюбленців", - підсумували у поліції.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні існує офіційний список тварин, яких заборонено утримувати в домашніх умовах.
Крім того, ми пояснювали, за що можуть покарати власників собак в Україні та як саме.
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