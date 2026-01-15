Тримати тварин на прив'язі без вигулу заборонять: що ще зміниться в Україні й коли

Сьогодні, 15 січня, Верховна Радах прийняла за основу законопроект, який має запровадити в Україні європейські гуманні цінності та стандарти ставлення до тварин.

Докладніше про зміни, які він пропонує, читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Чим важливий цей законопроект

У прес-службі ВРУ розповіли, що сьогодні (15 січня 2026 року) парламентарі прийняли за основу проект закону №11328 про внесення змін до деяких законодавчих актів України - з метою приведення їх у відповідність з вимогами Європейської конвенції про захист домашніх тварин.

Уточнюється, що документ має на меті впровадження:

європейських гуманних цінностей;

стандартів ставлення до тварин.

У пояснювальній записці зазначається, що завданням законопроекту є вдосконалення законодавства у сфері поводження з тваринами та гуманізація суспільства в цілому.

Автори законодавчої ініціативи наголошують, що в Україні наразі існує необхідність вдосконалення законодавчого врегулювання:

відповідального та гуманного ставлення до тварин;

дотримання їх благополуччя;

розширення повноважень органів місцевого самоврядування у цій сфері.

Крім того, необхідна інформаційно-просвітницька робота з власниками тварин (особами, що їх утримують) або людьми, які планують завести домашню тварину, щодо:

ступеню відповідальності за умови, в яких утримується тварина;

кількості домашніх тварин і небезпеки, яка зумовлюється їх надлишковою кількістю;

регулювання їх чисельності гуманними методами.

"Також важливим є питання регулювання розведення домашніх тварин для комерційних та некомерційних цілей, продажу та передачі їх у будь-якій інший спосіб", - зазначається в документі.

Що саме може змінитись в Україні

У Верховній Раді пояснили, що законопроект №11328 передбачає внесення змін до ЗУ "Про захист тварин від жорстокого поводження".

Йдеться зокрема про доповнення основних принципів і правил захисту тварин від жорстокого поводження та визначення термінів:

"інформаційні та освітні програми щодо гуманного поводження з тваринами";

"залишення тварин напризволяще";

"належні умови утримання тварин";

"благополуччя тварин";

"особа, яка утримує домашню тварину";

"племінна домашня тварина"

"догхантери".

При цьому забороняється:

залишення тварин напризволяще;

діяльність догхантерів;

встановлення заборони чи обмежень на годування безпритульних тварин або надання тваринам будь-якої іншої допомоги;

продаж домашніх тварин за ознаками породи (як породистої), якщо така тварина не відповідає визначенню "племінна домашня тварина".

Тим часом тримати тварин на прив'язі (або без неї) без вигулу дозволяється не довше 12 годин поспіль. Після цього необхідно "забезпечити вигул тварини протягом не менше години".

Крім того, пропонуються зміни до ЗУ "Про місцеве самоврядування" в частині:

організації та здійснення заходів інформаційного та освітнього характеру;

розробки та затвердження інформаційних та освітніх програм щодо гуманного поводження з тваринами;

здійснення відлову безпритульних або залишених напризволяще тварин тощо.

Законопроект також імплементує норми статей 9 та 10 Конвенції та забороняє, зокрема:

використання домашніх тварин у рекламі, розвагах, на виставках, у змаганнях та інших подібних заходах (якщо організатор не створив для них відповідних умов або якщо їх здоров'я та загальний стан поставлено під загрозу);

хірургічні операції для зміни зовнішнього вигляду домашньої тварини або для інших нелікувальних цілей (купірування хвоста та вух, позбавлення голосу, видалення зубів і пазурів) - без відповідних медичних показань.

"Вказані норми закріплюють один з основних принципів благополуччя тварин, закріплених у Конвенції, що ніхто не повинен спричиняти для домашньої тварини непотрібного болю, страждання або пригнічення", - наголошується у пояснювальній записці.