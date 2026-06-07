Выгул собак по правилам: с какого возраста это может делать ребенок и что запрещено

Прогулка с собакой - не только удовольствие, но и ответственность. В полиции напомнили, как делать это по правилам и что на самом деле запрещено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Патрульной полиции Киева в Facebook.
Главное:
Украинцам напомнили, что быть владельцем животного - большая ответственность.
Важно, что во время прогулок необходимо заботиться как о безопасности своих любимцев, так и о безопасности других (и людей, и животных).
Выгуливать собаку по правилам нужно:
"Для безопасности четвероногого, надевайте на него светящийся ошейник", - посоветовали в полиции.
Уточняется, что он "дополнительно защитит пушистых друзей во время прогулок в темное время суток".
Пригодятся для этого могут стать также специальные брелоки. Главное - чтобы они отражали свет.
Правоохранители отметили, что "в темное время суток и в условиях недостаточной видимости скорость реакции водителей может снижаться".
"Следует помнить, что со светоотражателем пешеход становится заметным за 300 м. Поэтому водитель сможет заранее среагировать, чтобы избежать ДТП", - объяснили гражданам.
Согласно информации полиции, сопровождать домашнее животное во время прогулок может лицо, достигшее 14-летнего возраста.
Следовательно, если ребенок младше - гулять с собакой он должен в сопровождении взрослых.
В целом выгуливать животных в Украине запрещается:
Правоохранители рассказали, что гражданам нельзя выгуливать собак:
Кроме того, во время прогулки запрещается купать и мыть животное:
Ни в коем случае нельзя также оставлять своего любимца без присмотра.
"Соблюдайте правила и не подвергайте опасности своих любимцев", - подытожили в полиции.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине существует официальный список животных, которых запрещено содержать в домашних условиях.
Кроме того, мы объясняли, за что могут наказать владельцев собак в Украине и как именно.
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