ЄС оновив правила в’їзду з тваринами з України: які документи тепер вимагають

Європейський Союз оновив правила некомерційного перевезення домашніх тварин із третіх країн, зокрема з України. Нові вимоги набули чинності 22 квітня 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держпродспоживслужбу .

Що змінилося для власників тварин

У Держпродспоживслужбі наголосили, що базові вимоги для ввезення тварин до країн ЄС залишаються незмінними.

Як і раніше, для подорожі з домашнім улюбленцем необхідно:

мати мікрочип міжнародного зразка;

забезпечити чинне щеплення проти сказу;

зробити тест на титри антитіл проти сказу;

оформити міжнародний ветеринарний сертифікат.

Для України тест на титри антитіл проти сказу залишається обов’язковим.

Які нововведення запровадив ЄС

Оновлені регламенти переважно деталізують процедури перевезення тварин.

Зокрема, у міжнародному ветеринарному сертифікаті тепер обов’язково має бути зазначений саме власник тварини, навіть якщо її перевозить інша людина.

Також уточнили правила для уповноважених осіб. Якщо тварину перевозить не власник, це допускається лише у межах п’яти днів до або після подорожі господаря.

Для собак, котів, тхорів та птахів потрібно додатково оформлювати письмову декларацію із зазначенням того, хто саме супроводжує тварину.

Якщо такої декларації немає, перевезення можуть визнати комерційним.

Змінилися правила щодо тесту на сказ

У ЄС також уточнили вимоги до тесту на титри антитіл проти сказу. Тепер чітко визначено, що результат тесту має бути актуальним щонайменше за 90 днів до дати видачі ветеринарного сертифіката.

Раніше використовувалося формулювання "три місяці", що іноді створювало плутанину через різну кількість днів у місяцях.

Для птахів ввели окремі вимоги

Для домашніх птахів тепер необхідно додатково подавати декларацію про місце їхнього утримання після прибуття до країни призначення, а також умови ізоляції.

Крім того, ЄС оновив форми ветеринарних сертифікатів та супровідних декларацій.

Чи буде перехідний період

Для собак, котів і тхорів перехідний період діятиме до 31 березня 2027 року - за умови, що сертифікати були оформлені до 1 жовтня 2026 року.

Для птахів сертифікати старого зразка залишатимуться чинними, якщо їх видали до 1 жовтня 2026 року.