Сили оборони на Таврійському напрямку знищили майже роту окупантів

Сили оборони за минулу добу на Таврійському напрямку виконали 707 вогневих завдань. Бійці знищили майже роту загарбників та 8 одиниць техніки ворога.

Зазначено, що на Таврійському напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

"Протягом минулої доби ворог 18 разів атакував наші позиції. Отримавши відсіч, відійшов. Застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, ворог обстрілює позиції наших підрозділів та населені пункти, що межують із лінією зіткнення", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, для коригування вогню артилерії противник використовує БПЛА. Загалом, на таврійському напрямку протягом доби зафіксовано 434 обстріли.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 707 вогневих завдань", - розповіли бійці.

Мова йде як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по планових цілях, виявлених раніше.

"Втрати противника на Таврійському напрямку складають майже роту. Також знищено та пошкоджено 8 одиниць ворожої ОВТ", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, що за минулу добу українські захисники ліквідували ще 690 російських окупантів.

Також ми писали, що українські військові за допомогою артилерії знищили позиції міномета ворога в Донецькій області.

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