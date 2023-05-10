Росія скасувала візи для Грузії та готується відновити авіарейси. Реакція Тбілісі

Російський диктатор Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії. Також Росія планує відновлювати авіасполучення з Грузією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Интерфакс" .

Згідно з указом Путіна, з 15 травня громадяни Грузії можуть потрапити на територію Росії без візи і перебувати протягом 90 днів. Виключення - тривале перебування для роботи та навчання.

Крім того, Путін підписав указ про скасування заборони на авіасполучення з Грузією, яка діяла понад три роки. Російський уряд вже заявив, що авіакомпанії РФ вже готуються до відновлення рейсів.

"Зараз перевізниками ведеться підготовка до відновлення польотів. Російські авіакомпанії щотижня здійснюватимуть 7 прямих рейсів з Москви в Тбілісі і назад. Польоти виконуватимуться на повітряних суднах вітчизняного виробництва", - заявили у Міністерстві транспорту РФ.

Реакція Грузії

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала укази російського диктатора Володимира Путіна "черговою провокацією".

"Чергова російська провокація! Відновлення прямого авіасполучення та скасування візового режиму з Грузією неприйнятні, поки Росія продовжує агресію проти України та окупує нашу територію", - написала вона в Twitter.

Що цьому передувало

Нагадаємо, Росія ввела заборону на польоти в Грузії у липні 2019 року після інциденту з депутатом-комуністом Держдуми РФ Сергієм Гавриловим. Його появи у парламенті спровокувала хвилю протестів та заворушень.

За указом глави Кремля, російським авіакомпаніям було заборонено здійснювати польоти до Грузії. Мінтранс РФ ухвалив рішення про зупинення польотів грузинських авіакомпаній до Росії.

Нагадаємо, нещодавно у правлячій партії Грузії знову виступили за безвіз з Росією.

Перед цим уряд Грузії вже заявляв про намір відновити авіасполучення з Росією. Проте президент Саломі Зурабішвілі виступила проти.

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