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Окупантам "гаряче" на Запорізькому напрямку, там лунають вибухи, - Федоров

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Запорізька область, Середа 10 травня 2023 14:51
Окупантам "гаряче" на Запорізькому напрямку, там лунають вибухи, - Федоров Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У низці населених пунктів Запорізької області, які тимчасово окуповані російськими військами, повідомляють про вибухи. Мова йде про Василівку, Михайлівку і Токмак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Мелітополя Івана Федорова.

За його словами, наразі на Запорізькому напрямку окупантам "гаряче".

"Місцеві мешканці повідомляють про звуки вибухів поблизу Василівки, Михайлівки та Токмаку. Чекаємо на подробиці від Генштабу", - написав Федоров.

Окупантам &quot;гаряче&quot; на Запорізькому напрямку, там лунають вибухи, - Федоров

Нагадаємо, вчора мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російські військові намагаються покинути захоплену ними територію у Запорізькій області під виглядом цивільних.

Зокрема, повідомлялося, що окупанти проводять так звану "евакуацію" з Токмака до Бердянська.

Перед цим стало відомо, що на окупованих територіях Запорізької області війська РФ готуються до оборони.

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Запорожская область Вибух
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