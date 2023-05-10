У Воронезькій області заявили про "атаку" на полігон: 14 військових постраждали

У Воронезькій області РФ сьогодні вночі два безпілотники нібито "атакували" полігон. Внаслідок чого постраждали 14 російських "вояк".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

"Два безпілотники атакували військовий полігон у Воронезькій області. Це сталося сьогодні вночі", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що два БПЛА, начинені вибухівкою, підлетіли до полігону і вибухнули під час падіння.

"Постраждали близько 14 військовослужбовців. За попередніми даними, загиблих немає", - повідомляє Telegram-канал.

Як повідомлялося, сьогодні було "гучно" й в російському Курську, там ППО нібито "збила дрон".

Нагадаємо, раніше в російській Казані стався вибух в районі танкового полігону.

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