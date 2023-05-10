Ситуація на фронті сьогодні 10 травня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ .

Російські обстріли

Протягом цієї доби противник завдав 1 ракетного удару ракетою С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки на Донеччині.

Крім того, завдав 35 авіаційних ударів та здійснив 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах Херсонської області.

Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби ворог здійснив понад 30 атак на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь і надалі перебувають визначені підрозділи Збройних сил Російської Федерації.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Бачівськ, Ходине, Бояро-Лежачі, Волфине, Біловоди та Попівка Сумської області, а також Ветеринарне, Зелене, Гатище, Зибине та Бударки в Харківській області.

На Куп’янському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Масютівка, Першотравневе та Терни.

Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Миколаївка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Білогорівка та Спірне.

Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Білогорівка, Веселе Луганської області та Ямполівка, Спірне і Берестове Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії у місті Бахмут. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Торське, Бахмут, Кліщіївка та Курдюмівка.

Від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Завдав авіаударів по районах Новокалинового та Авдіївки.

Здійснив обстріли населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Разом з тим ворожих обстрілів зазнали населені пункти Георгіївка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дії в районі Новомихайлівки, успіху не мав.

Завдав авіаударів по районах Пречистівки та Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар та Новоукраїнка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Гуляйполе, Мала Токмачка, Степногірськ, Кізомис та Станіслав.

Поміж тим, здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них - Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Микільське, Мала Токмачка, Оріхів, Кам’янське Запорізької області; Дудчани, Антонівка, Дніпровське, Білозерка, Берегове Херсонської області та місто Херсон.

Надзвичайні події

Відзначається масове невдоволення місцевих жителів з тимчасово захопленого Токмака Запорізької області, яких російська окупаційна адміністрація "евакуювала" до Бердянська. Зокрема, люди скаржаться, що росіяни розмістили їх в жахливих побутових умовах, в приміщеннях без вікон, освітлення, теплої води та меблів. Також, окупанти заборонили на невизначений термін "евакуйованим" громадянам повертатися назад до міста Токмак.

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. Внаслідок чого противник обладнує цивільні навчальні заклади тимчасово окупованих територій під медичні установи. Так, в Луганську, приміщення трьох місцевих лікарень повністю облаштовані окупантами під військові шпиталі з пораненими легкого та середнього ступеня тяжкості.

Російські окупанти, під приводом евакуації мирних жителів, продовжують вивозити награбоване майно з прифронтових населених пунктів Запорізької області. Так, в Енергодарі, військовослужбовці російських окупаційних військ повністю розграбували усі міські медичні установи, все медичне обладнання міста вивезено до тимчасово окупованого Сімферополя Автономної Республіки Крим. Також повністю розграбовані усі підприємства, які знаходяться в промисловій зоні поблизу Запорізької атомної електростанції.

Втрати ворога

Авіація Сил оборони за добу завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 зенітно-ракетний комплекс, 2 райони зосередження живої сили, 1 склад пально-мастильних матеріалів, а також станцію радіоелектронної боротьби противника.