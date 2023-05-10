Росіяни хочуть "евакуювати" із ЗАЕС понад 3000 працівників, - "Енергоатом"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Енергоатому".

"Отримано інформацію про підготовку російських окупантів до "евакуації" з міста-супутника Запорізької атомної електростанції близько 3100 людей", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що насамперед йдеться про вивезення 2700 працівників станції, які підписали контракт із фейковим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" або іншим підприємством Росатома, та членів їхніх родин.

"Водночас нагадуємо, що працівникам ЗАЕС виїзд з міста рашисти заборонили майже від початку окупації. Також, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, з Енергодару до Ростовської області РФ вже вивезли частину сімей запорізьких атомників", - повідомили в "Енергоатомі".

Таким чином, окупанти доводять свою неспроможність забезпечити експлуатацію Запорізької атомної електростанції, оскільки нині, за даними "Енергоатому", там катастрофічно бракує кваліфікованого персоналу.

"Навіть тих українських працівників, які, підписавши ганебні контракти, погодились співпрацювати з рашистами, найближчим часом збираються "евакуювати". І це загострить вже й наразі вкрай нагальне питання наявності достатньої кількості персоналу для забезпечення безпеки експлуатації АЕС навіть у поточному відключеному стані", - зазначено в повідомленні.

Водночас "Енергоатом" повідомляє, що вживає всіх можливих заходів щодо формування необхідної кількості фахівців, здатних забезпечити безпечну роботу станції в перший період після її деокупації.

"Така команда вахтовим методом формуватиметься із працівників ЗАЕС, які зараз перебувають на контрольованій Україною території, а також фахівців з інших атомних станцій", - пояснили в компанії.

Там зауважили, що якомога швидша деокупація Запорізької АЕС, вигнання росіян з Енергодару та передача контролю над станцією її законному українському оператору, "Енергоатому" є єдиним шляхом припинення російського безладу на ЗАЕС та гарантування її подальшої безпеки.

Нагадаємо, як раніше вже заявляли в Генеральному штабі ЗСУ, російські окупанти розпочали "евакуацію" мешканців тимчасово окупованого Енергодару Запорізької області.

Також повідомлялося, що останнім часом на території атомної електростанції спостерігається посилення військової присутності та активності.

При цьому ще декілька днів тому в МАГАТЕ стверджували, що персонал Запорізької АЕС залишається на місці попри оголошення росіян про "евакуацію" в Енергодарі.

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