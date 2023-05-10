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Майже 700 окупантів, 15 ракет та 6 дронів. Генштаб розповів про втрати РФ за добу

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Україна, Середа 10 травня 2023 08:19
Майже 700 окупантів, 15 ракет та 6 дронів. Генштаб розповів про втрати РФ за добу Фото: Генштаб оновив втрати Ромії у війні в Україні на 10 травня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок середи, 10 травня, українські військові ліквідували за добу 690 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 196 310 військових. Крім того, ЗСУ знищили два танки, 15 ракет, 6 БПЛА та 18 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 196310 (+690) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3736 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 7275 (+18) од,
  • артилерійських систем - 3039 (+8) од,
  • РСЗВ - 555 (+1) од,
  • засоби ППО - 308 (+1) од,
  • літаків - 308 (+0) од,
  • гелікоптерів - 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2624 (+6),
  • крилаті ракети - 970 (+15),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5974 (+5) од,
  • спеціальна техніка - 389 (+1)

Як повідомлялось, російські війська зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - здійснили 46 атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.

Крім того, українські сили, ймовірно, досягли додаткових здобутків під час нещодавньої контратаки на південний захід від Авдіївки.

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