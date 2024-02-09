Відставка Залужного та обмін полоненими: новини за 8 лютого

Війна Росії проти України: останні новини

Залужного відправили у відставку

Президент Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

"Я вдячний генералу Залужному за два роки захисту. Я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом, і дякую всім українським воїнам, які героїчно витягають цю війну на собі", - йдеться в заяві.

За його словами, вони відверто поговорили сьогодні про те, що потребує змін в армії. Президент запропонував генералу Залужному бути й надалі разом у команді української держави та додав, що буде вдячний за його згоду.

"Відсьогодні до керівництва Збройними силами України приступає нова управлінська команда. Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі, і на Ставці. Я провів десятки розмов із командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив із бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатиєм, Ігорем Скібюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським", - додав президент.

Сирський став новим головнокомандувачем ЗСУ

Олександр Сирський призначений новим головнокомандувачем Збройних сил України. Раніше цю посаду обіймав Валерій Залужний.

"Я призначив генерал-полковника Сирського головнокомандувачем Збройних сил України", - оголосив президент Володимир Зеленський.

Олександр Сирський перед призначення на посаду головнокомандувача ЗСУ був командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Наразі залишається невідомим, хто замість нього очолить найчисленнішу частину української армії.

Раніше посаду головкома ЗСУ обіймав Валерій Залужний. Він був призначений на цей пост ще у 2021 році, до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Україна повернула з російського полону 100 захисників

Україна провела черговий обмін полоненими з Російською Федерацією. В результаті додому повернулися 100 захисників.

"Ще 100 українців удома, в Україні. Нацгвардія, прикордонники, ЗСУ. Більшість – захисники Маріуполя. Усі - наші, усі знову на рідній землі. Працюємо щодо кожного й кожної та не зупинимося, поки всіх не повернемо", - написав Зеленський.

За даними Координаційного штабу, серед врятованих військовослужбовців цього разу 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців.

"Усі визволені - рядового та сержантського складу. 84 врятованих воїнів захищали Маріуполь (в т.ч. 82 - оборонці "Азовсталі"), решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках", - сказано у повідомленні.

У Європарламенті вважають, що для України недостатньо 50 млрд євро від ЄС до 2027 року

Нещодавно узгоджена допомога Україні від Європейського союзу у розмірі 50 млрд євро є недостатньою. Вона не покриє потреби країни до 2027 року.

Голова бюджетного комітету Європарламенту Йохан Ван Овертвельдт розповів, що оцінка невійськових потреб України складає 3 млрд євро на місяць. Таким чином, щорічно країна потребує 36 млрд євро.

Але, як нагадав Ван Овертвельдт, Євросоюз виділив для України 50 млрд євро в період з 2024 до 2027.

"У середньому Україні буде доступно 12,5 млрд євро на рік. За домовленістю між ЄС та США, кожен з них візьме на себе половину українських потреб, тобто по 18 млрд євро для ЄС та США. Таким чином, Ukraine Facility (програма, у рамках якої Україна отримає 50 млрд євро - ред.) щорічно недоотримуватиме не менше 5,5 млрд євро від зобов'язань ЄС", - пояснив глава бюджетного комітету Європарламенту.

При цьому він уточнив, що за весь період до 2027 року брак становитиме 22 млрд євро.

Шольц перед візитом до США: Німеччина не змогла б підтримати Україну самотужки

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на початку своєї поїздки до Вашингтона закликав союзників у Європі та США надати більшу підтримку Україні.

"Зараз настав момент, коли ми повинні зробити те, що зараз необхідно, а саме спільно надати Україні можливість захистити себе і водночас послати дуже чіткий сигнал російському диктатору Володимиру Путіну", - заявив він.

Він підкреслив, що сигнал Путіну полягає в тому, що Європа буде підтримувати Україну досить довго.

"Сигнал полягає в тому, що він не може розраховувати на те, що наша підтримка послабшає, але вона триватиме досить довго і буде досить великою. Це послання має бути передано разом у найближчі дні та тижні", - додав Шольц.

Він додав, що Україна справді захищає себе всім, що в неї є. Для того щоб Київ, заявив Шольц, міг продовжувати це робити, йому необхідна підтримка.

"І того, що було обіцяно досі в Європі, і того, що також було обіцяно в резолюціях Конгресу США, все ще недостатньо. Тому ми повинні знайти спосіб зробити більше разом", - заявив канцлер.

Шуфрич у СІЗО отримав нову підозру

Народному депутату Нестору Шуфричу від забороненої партії "ОПЗЖ" оголосили нову підозру. Його звинувачують у фінансуванні Росгвардії в Криму.

За даними слідства, Шуфрич платив гроші Росгвардії за воєнізовану охорону своєї елітної нерухомості на території півострова. Тільки за 3 місяці 2016 року підконтрольна йому компанія сплатила окупантам за ці послуги понад пів мільйона рублів.

Правоохоронці з'ясували, що росгвардійці мали охороняти недобудований профілакторій загальною площею понад 4,5 тисячі квадратних метрів, розташований біля моря у селищі Сімеїз. Земельна ділянка площею понад 1,5 га, на якій розташований комплекс, входить до рекреаційної зони та межує з "дачею Медведчука". Ця нерухомість була придбана у підприємств, бенефіціарним власником яких була Оксана Марченко. Відповідну угоду підписала компанія, де виконавчим директором є особистий юрист Шуфрича.

На підставі задокументованих фактів слідчі ДБР повідомили Шуфричу та його юристу про підозру за ч. 3 ст. 110-2 ККУ (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Україна почала детальні переговори з Данією щодо безпекових зобов’язань

Україна розпочала детальні переговори з Данією щодо укладення двосторонніх безпекових зобов'язань.

Як зазначається в повідомленні, переговори розпочалися в межах реалізації Спільної декларації G7 про підтримку України, до якої Данія разом із країнами Північної Європи приєдналася однією з перших.

Українську делегацію на перемовинах очолював заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, данську - державний секретар Міністерства закордонних справ Лісбет Зільмер-Йонс.

Сторони обговорили основні елементи майбутніх двосторонніх безпекових зобов'язань та узгодили графік подальших переговорів.

"Зобов'язання Данії у сфері безпеки підтверджують непохитну й потужну підтримку, включно з військовою допомогою, яку вона надає нашій країні з початку російської агресії", - йдеться в повідомленні.

ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52 разом з екіпажем під Авдіївкою

Українські військові знищили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор" разом з екіпажем. Його "приземлили" із ПЗРК 7 лютого в районі Авдіївки Донецької області.

"7 лютого в операційній зоні ОСУВ “Таврія” воїни одного з механізованих підрозділів знищили російський ударний вертоліт Ка-52", - розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За словами генерала, ворожий "Алігатор" з екіпажем був уражений із ПЗРК та удобрив ґрунт на Авдіївському напрямку.

Невідомі розстріляли авто заступника мера Нікополя. Він загинув (фото)

Невідомі розстріляли автомобіль заступника міського голови Нікополя 8 лютого. Посадовець загинув на місці.

Як стало відомо РБК-Україна з власних джерел, йдеться про заступника міського голови Нікополя Віталія Журавльова.

За даними слідства, 8 лютого на одній із вулиць м. Нікополь невідомі особи із невстановленої вогнепальної зброї розстріляли автомобіль, в якому перебував заступник міського голови.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).