ЗМІ пишуть, що Білорусь перекидає техніку до кордону з Україною. У ДПСУ відреагували

У ЗМІ з'явилася інформація, що Білорусь нібито перекидає техніку до кордону з Україною. Ці дані є неправдивими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

Що пишуть ЗМІ

У вівторок, 6 лютого, українські ЗМІ з посиланням на білоруський моніторинговий Telegram-канал "Беларускі Гаюн" почали писати про те, що Білорусь нібито перемістила свою військову техніку ближче до кордону з Україною.

Це було пов'язано з навчаннями біля села Саки Брестської області. Туди відправили мотострілецьку роту однієї з механізованих бригад західного оперативного командування.

Реакція українських прикордонників

Речник ДПСУ Андрій Демченко прокоментував такі чутки про військову техніку РБ біля кордону з Україною.

"Це повідомлення не стосувалося того, що техніку перекидають до кордону з Україною, а виключно у напрямку Бреста, до однієї з точок, де проходили навчання", - зазначив він.

За словами Демченка, зараз Україна не фіксує якогось угруповання, яке б перекидали до українського кордону. Також не фіксується і переміщення техніки чи особового складу на території Білорусі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що силові структури Білорусі чинять тиск на українців, які проживають у країні. Вони схиляють їх до співпраці.