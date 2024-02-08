Британська розвідка назвала пріоритетний напрямок для російської армії на фронті

Авдіївка залишається основним напрямом для Росії на фронті. Російська армія продовжує атаки у південно-східній частині міста, де йдуть вуличні бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, за останні два тижні російські війська перекинули додаткові сили в сектор Авдіївки, посиливши тиск на українські позиції навколо міста. ЗСУ продовжують проводити контратаки, щоб забезпечити збереження основного маршруту постачання.

За даними британської розвідки, за останні чотири тижні за українськими позиціями в Авдіївці з тактичної авіації було випущено близько 600 керованих боєприпасів. Зокрема, 5 лютого 2024 року російські літаки збільшили кількість ударів керованими авіаційними боєприпасами з 30 до 50 на день, що на 66% більше, ніж за останні два тижні.

Однак російські літаки змушені запускати боєприпаси з далекої відстані, знижуючи їх точність через загрозу з боку української ППО, що зберігається, йдеться в повідомленні.

"Росія майже, напевно, продовжить наступальний тиск у цьому районі протягом наступних кількох тижнів, активно використовуючи тактичну авіацію для підтримки своїх зусиль", - зазначають у Міноборони Британії.

Штурм Авдіївки

Російська армія розпочала наступ на Авдіївку на початку жовтня. У ході штурмів вона втрачає значну кількість техніки та особового складу. За даними Білого дому, на середину грудня Росія втратила понад 13 тисяч людей у Авдіївки.

Військовий експерт Владислав Селезньов зазначав, що у районі Авдіївки зосереджено близько 40 тисяч росіян. Причому кілька місяців тому називали приблизно таку саму цифру. А це означає, що, незважаючи на неймовірні втрати, підкріплення РФ надходить.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш 6 лютого заявив, що російські диверсанти заходять до Авдіївки, але це одиночні групи та вуличних боїв у місті немає.