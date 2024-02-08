Шольц перед візитом до США: Німеччина не змогла б підтримати Україну самотужки

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на початку своєї поїздки до Вашингтона закликав союзників у Європі та США надати більшу підтримку Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RND.

"Зараз настав момент, коли ми повинні зробити те, що зараз необхідно, а саме спільно надати Україні можливість захистити себе і водночас послати дуже чіткий сигнал російському диктатору Володимиру Путіну", - заявив він.

Він підкреслив, що сигнал Путіну полягає в тому, що Європа буде підтримувати Україну досить довго.

"Сигнал полягає в тому, що він не може розраховувати на те, що наша підтримка послабшає, але вона триватиме досить довго і буде досить великою. Це послання має бути передано разом у найближчі дні та тижні", - додав Шольц.

Він додав, що Україна справді захищає себе всім, що в неї є. Для того щоб Київ, заявив Шольц, міг продовжувати це робити, йому необхідна підтримка.

"І того, що було обіцяно досі в Європі, і того, що також було обіцяно в резолюціях Конгресу США, все ще недостатньо. Тому ми повинні знайти спосіб зробити більше разом", - заявив канцлер.

Він додав, що Німеччина "зробила дуже великий внесок".

"Але цього буде недостатньо, якщо не буде достатньої підтримки всюди", - підкреслив політик.

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина є одним із основних союзників України після початку повномасштабного вторгнення росіян.

31 січня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги . До нього увійшли ракети для ППО, всюдиходи та бронетранспортери.

Крім цього, міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах запевнив Україну в подальшій допомозі та співпраці в галузі охорони здоров'я.

Крім цього, Шольц заявляв, що Україна незабаром може зіткнутися з серйозним браком зброї та боєприпасів.

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