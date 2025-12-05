Умєров і Гнатов проведуть ще одну зустріч із командою Трампа, - джерела

Українська делегація сьогодні, 5 грудня, знову зустрінеться з американськими чиновниками з приводу мирного плану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела і кореспондента DW Михайла Комадовського в соцмережі X.

За даними співрозмовників РБК-Україна, секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров і начальник Генштабу Збройних сил України Андрій Гнатов зустрінуться зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем американського лідера Джаредом Кушнером у Маямі. Відповідну інформацію підтверджує і кореспондент DW. "Після конструктивних обговорень учора ввечері делегація відновлює роботу сьогодні в Маямі. Президент розгляне їхню доповідь і ухвалить рішення про подальші кроки", - сказав Комадовському неназваний український чиновник.