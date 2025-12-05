ua en ru
Умєров і Гнатов проведуть ще одну зустріч із командою Трампа, - джерела

Маямі, П'ятниця 05 грудня 2025 17:03
UA EN RU
Умєров і Гнатов проведуть ще одну зустріч із командою Трампа, - джерела Фото: Рустем Умєров, секретар РНБО України (facebook.com/rustemumerov)
Автор: Іван Носальський, Ростислав Шаправський

Українська делегація сьогодні, 5 грудня, знову зустрінеться з американськими чиновниками з приводу мирного плану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела і кореспондента DW Михайла Комадовського в соцмережі X.

За даними співрозмовників РБК-Україна, секретар Ради нацбезпеки і оборони Рустем Умєров і начальник Генштабу Збройних сил України Андрій Гнатов зустрінуться зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем американського лідера Джаредом Кушнером у Маямі.

Відповідну інформацію підтверджує і кореспондент DW.

"Після конструктивних обговорень учора ввечері делегація відновлює роботу сьогодні в Маямі. Президент розгляне їхню доповідь і ухвалить рішення про подальші кроки", - сказав Комадовському неназваний український чиновник.

Переговори України і США

Нагадаємо, українські чиновники раніше провели дві зустрічі з американськими чиновниками для обговорення мирного плану щодо завершення війни Росії проти України.

Спочатку західні ЗМІ писали про те, що в мирному плані 28 пунктів, серед яких були ті, які відображали максималістські вимоги Росії до України для завершення війни.

Згідно з інформацією авторитетних західних видань, у формуванні такого плану могли брати участь російські чиновники.

Зокрема, Bloomberg публікувало прослуховування розмови помічника глави Кремля Юрія Ушакова і російського посланника Кирила Дмитрієва. Вони обговорювали передачу Віткоффу документа з умовами для завершення війни, щоб той міг доповнити і представити його "як американський" план.

Але в результаті переговорів США та України сторони напрацювали 20 пунктів. Найскладніші питання поки узгоджені не були.

