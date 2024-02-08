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Україна почала детальні переговори з Данією щодо безпекових зобов’язань

Україна, Четвер 08 лютого 2024 13:32
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Україна почала детальні переговори з Данією щодо безпекових зобов’язань Фото: Україна почала переговори з Данією (president.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Україна розпочала детальні переговори з Данією щодо укладення двосторонніх безпекових зобов'язань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Офісу президента.

Як зазначається в повідомленні, переговори розпочалися в межах реалізації Спільної декларації G7 про підтримку України, до якої Данія разом із країнами Північної Європи приєдналася однією з перших.

Українську делегацію на перемовинах очолював заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, данську - державний секретар Міністерства закордонних справ Лісбет Зільмер-Йонс.

Сторони обговорили основні елементи майбутніх двосторонніх безпекових зобов'язань та узгодили графік подальших переговорів.

"Зобов'язання Данії у сфері безпеки підтверджують непохитну й потужну підтримку, включно з військовою допомогою, яку вона надає нашій країні з початку російської агресії", - йдеться в повідомленні.

Безпекові угоди України

Нагадаємо, що Україна веде переговори з низкою країн щодо безпекових угод. Зокрема, у цьому списку США, Канада, Румунія, Франція, Німеччині, Італія.

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак 12 січня підписав з президентом Володимиром Зеленським історичну угоду про співпрацю у сфері безпеки. Вона вже набула чинності і діятиме протягом 10 років.

Також раніше президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що Париж закінчує переговори з Україною щодо безпекових зобов'язань.

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