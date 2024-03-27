Відставка Данілова та ураження кораблів РФ у Чорному морі: новини за 25 березня

Війна Росії проти України: останні новини

СУ "Нептуном" атакували корабель "Костянтин Ольшанський" у Криму

Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. За його словами, ушкодження уточнюються, але корабель не в бойовій готовності.

Раніше цей десантний корабель Росія вкрала в України. Він 9 років стояв у бухті, його почали розбирати на запчастини.

У ВМС підтвердили ураження корабля "Іван Хурс" у Криму

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Що стосується "Івана Хурса", то ми можемо підтвердити ураження розвідувального обладнання в штурмовій частині корабля. Тобто фактично зараз він не боєготовий, виконувати завдання за призначенням не може", - сказав Плетенчук.

У Білому домі зробили заяву про терміни схвалення Конгресом допомоги Україні

В адміністрації Байдена хочуть, що спікер Палати представників США Майк Джонсон виніс на обговорення питання допомоги Україні негайно. За її словами, пакет допомоги Україні буде схвалено у Палаті представників, оскільки має двопартійну підтримку, якщо буде поставлено на обговорення.

"Ми закликаємо, ми заохочуватимемо і продовжуватимемо заохочувати спікера Джонсона винести цей законопроект на обговорення", - сказала Жан-П'єр.

Росія почала прямі постачання нафти до КНДР всупереч санкціям ООН

Росія почала постачати нафту безпосередньо до Північної Кореї всупереч санкціям ООН, що ще більше зміцнює зв'язки між авторитарними режимами і завдає нового удару міжнародним зусиллям зі стримування Пхеньяну.

Щонайменше п'ять північнокорейських танкерів вийшли цього місяця з нафтопродуктами порту Восточний на Далекому Сході Росії, згідно з супутниковими знімками, наданими Financial Times британським аналітичним центром Royal United Services Institute (RUSI).

У Харківській області можуть розширити зону евакуації

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, не виключається, що обов'язкову евакуацію, зокрема дітей, буде оголошено ще з кількох районів.

"І зараз ми розглядаємо населені пункти півночі нашої області - це Богодухівський, Харківський райони для того, щоб там оголосити обов'язкову евакуацію. Можливо, примусову саме дітей з тих населених пунктів, які постійно знаходяться під обстрілами", - розповів Синєгубов.

У Повітряних силах розповіли, чому росіяни зменшили інтервали між атаками на Україну

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що російські загарбники зменшили інтервали між атаками на Україну оскільки намагаються знайти слабкі місця в українській системі ППО.

"Основна його мета - це дестабілізувати обстановку всередині країни, змусити Україну до нестандартних дій. Звичайно, що ми продовжуємо моніторити, виявляти ракети та інші засоби противника і завдавати по них вогневе ураження", - заявив Євлаш.

Угорщина допоможе Україні з ДНК-експертизами загиблих у війні

Угорські правоохоронці допоможуть поліції України з проведенням ДНК-досліджень. Мова йде про встановлення осіб, які загинули під час війни. Такої домовленності було досягнуто під час зустрічі голови Нацполіції України Івана Вигівського з угорським колегою Яношем Балогом.

Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО

Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Замість Данілова секретарем РНБО призначено Олександра Литвиненка. До цього він був головою Служби зовнішньої розвідки. А новим головою СЗР став Олег Іващенко.

Відповідні укази опубліковані на сайті президента.

Україна може отримати 1,5 млн снарядів у рамках ініціативи Чехії

"Ми можемо зробити набагато більше, ніж спочатку оголошена кількість (мова про 800 тисяч боєприпасів для України - ред.)", - сказав міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський, зазначивши, що всього нашій країні можуть передати півтора мільйона снарядів.

Зеленський про перестановки в РНБО та розвідці: очікую зміцнення стратегічних можливостей

Глава держави прокоментував перестановки в Раді нацбезпеки і оборони та Службі зовнішньої розвідки.

"Загалом очікую зміцнення стратегічних можливостей нашої держави прогнозувати і впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави. Зміцнення України і оновлення нашої державної системи на всіх напрямках", - сказав він.

"Укренерго" про подачу світла у Харкові: на вихідних буде краще, ремонт займе два тижні

За словами глави "Укренерго", електропостачання у Харкові відновлюють поетапно.

Зокрема, всю критичну інфраструктуру міста вже заживили. Також світло з'явилося у будинках місцевих мешканців, але з певними обмеженнями.

Французька компанія Delair поставить Україні 400 розвідувальних дронів

Мова йде про безпілотні системи DT26 та UX11.

"Це пристрої, розроблені для цивільного сектора, але зараз вони сотнями використовуються на українському полі бою. За рік ми потроїли темпи виробництва DT26", - зазначив гендиректор Delair Бастьєн Манчіні.

Польща анонсувала переговори з Україною: братимуть участь фермери

"Ми зустрічаємося в незвичайній формі. Тому що крім українських та польських міністрів сільського господарства, заступників міністрів, радників будуть присутні представники асоціацій виробників різних рослин. Ми хочемо, щоб цей діалог спустився на рівень виробників", - заявив польський міністр Чеслав Секерський.