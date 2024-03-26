ua en ru
Вт, 26 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Укренерго" про подачу світла у Харкові: на вихідних буде краще, ремонт займе два тижні

Харків, Вівторок 26 березня 2024 19:07
UA EN RU
"Укренерго" про подачу світла у Харкові: на вихідних буде краще, ремонт займе два тижні Фото: Володимир Кудрицький, голова правління НЕК "Укренерго" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Ситуація з електропостачанням у Харкові може покращитися вже цими вихідними. При цьому повне відновлення, ймовірно, триватиме два тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Він розповів, що електропостачання у Харкові відновлюють поетапно. Зокрема, всю критичну інфраструктуру міста вже заживили. Також світло з'явилося у будинках місцевих мешканців, але з певними обмеженнями.

Кудрицький спрогнозував, що пом'якшити графіки відключень можуть уже цими вихідними. Причиною цього є прогнозоване зменшення споживання через значне потепління.

При цьому, за його словами, повне відновлення електропостачання "може зайняти від одного до двох тижнів". Для цього умовою є відсутність нових масованих атак росіян.

Також він розповів, що руйнування були б удвічі більшими, якби не "певні інженерні рішення", які приймали для захисту енергооб'єктів.

Ситуація зі світлом у Харкові

Нагадаємо, у п'ятницю, 22 березня, російські окупанти в черговий раз завдали масованого удару по Україні за допомогою ракет та дронів.

Велика кількість ракет прилетіла по Харкову. Ворог цілився по об'єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок обстрілу все місто залишилося без світла.

Після атаки в Харкові та області запровадили графік погодинних відключень електроенергії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
вимкнення світла Харків Війна Росії проти України Ракетний удар
NEWS
Розвідник, який навчався в академії ФСБ. Що відомо про нового секретаря РНБО Литвиненка
Розвідник, який навчався в академії ФСБ. Що відомо про нового секретаря РНБО Литвиненка
DAILY
Без США не обійтись. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без США не обійтись. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи