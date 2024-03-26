"Укренерго" про подачу світла у Харкові: на вихідних буде краще, ремонт займе два тижні
Ситуація з електропостачанням у Харкові може покращитися вже цими вихідними. При цьому повне відновлення, ймовірно, триватиме два тижні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.
Він розповів, що електропостачання у Харкові відновлюють поетапно. Зокрема, всю критичну інфраструктуру міста вже заживили. Також світло з'явилося у будинках місцевих мешканців, але з певними обмеженнями.
Кудрицький спрогнозував, що пом'якшити графіки відключень можуть уже цими вихідними. Причиною цього є прогнозоване зменшення споживання через значне потепління.
При цьому, за його словами, повне відновлення електропостачання "може зайняти від одного до двох тижнів". Для цього умовою є відсутність нових масованих атак росіян.
Також він розповів, що руйнування були б удвічі більшими, якби не "певні інженерні рішення", які приймали для захисту енергооб'єктів.
Ситуація зі світлом у Харкові
Нагадаємо, у п'ятницю, 22 березня, російські окупанти в черговий раз завдали масованого удару по Україні за допомогою ракет та дронів.
Велика кількість ракет прилетіла по Харкову. Ворог цілився по об'єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок обстрілу все місто залишилося без світла.
Після атаки в Харкові та області запровадили графік погодинних відключень електроенергії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.