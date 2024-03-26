Французька компанія Delair поставить Україні 400 розвідувальних дронів

Французька компанія Delair передасть Україні 400 розвідувальних дронів. Контракт на їх виробництво вже укладено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання L'Usine Nouvelle .

Зазначається, що один із дронів називається DT26. Розмах його крила 3,3 метра, а маса 16 кг. Інший дрон - UX11. Його розмах крила становить 1,1 метра, а важить лише 1,5 кг.

"Це пристрої, розроблені для цивільного сектора, але зараз вони сотнями використовуються на українському полі бою. За рік ми потроїли темпи виробництва DT26", - зазначив гендиректор Delair Бастьєн Манчіні.

Фото: Дрони (delair.aero)

Щодо потужностей компанії повідомляється також, що дрони UX11 виготовляються "сотнями на рік". Однак про конкретні терміни поставок дронів в Україну не повідомляється.

Військова допомога Україні