Отставка Данилова и поражение кораблей РФ в Черном море: новости за 25 марта

Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. А Вооруженные силы атаковали два русских корабля в Черном море.
РБК-Украина собрала главные новости за 26 марта.
Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. По его словам, повреждения уточняются, но корабль не находится в боевой готовности.
Ранее этот десантный корабль Россия украла у Украины. Он 9 лет стоял в бухте, его начали разбирать на запчасти.
Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
"Что касается "Ивана Хурса", то мы можем подтвердить поражение разведывательного оборудования в штурмовой части корабля. То есть фактически сейчас он не боеготов, выполнять задачи по назначению не может", - сказал Плетенчук.
В администрации Байдена хотят, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон вынес на обсуждение вопроса о помощи Украине немедленно. По ее словам, пакет помощи Украине будет одобрен в Палате представителей, поскольку имеет двухпартийную поддержку, если будет поставлен на обсуждение.
"Мы призываем, мы будем поощрять и продолжать поощрять спикера Джонсона вынести этот законопроект на обсуждение", - сказала Жан-Пьер.
Россия начала поставлять нефть непосредственно в Северную Корею вопреки санкциям ООН, что еще больше укрепляет связи между авторитарными режимами и наносит новый удар международным усилиям по сдерживанию Пхеньяна.
По меньшей мере, пять северокорейских танкеров вышли в этом месяце с нефтепродуктами порта Восточный на Дальнем Востоке России, согласно спутниковым снимкам, предоставленным Financial Times британским аналитическим центром Royal United Services Institute (RUSI).
По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, не исключается, что обязательная эвакуация, в том числе детей, будет объявлена еще из нескольких районов.
"И сейчас мы рассматриваем населенные пункты севера нашей области – это Богодуховский, Харьковский районы для того, чтобы там объявить обязательную эвакуацию. Возможно, принудительно именно детей из тех населенных пунктов, которые постоянно находятся под обстрелами", – рассказал Синегубов.
Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что российские захватчики снизили интервалы между атаками на Украину , поскольку пытаются найти слабые места в украинской системе ПВО.
"Основная его цель - это дестабилизировать обстановку внутри страны, принудить Украину к нестандартным действиям. Конечно, мы продолжаем мониторить, выявлять ракеты и другие средства противника и наносить по ним огненное поражение", - заявил Евлаш.
Венгерские правоохранители помогут полиции Украины с проведением ДНК-исследований. Речь идет об установлении погибших во время войны. Такая договоренность была достигнута во время встречи главы Нацполиции Украины Ивана Выговского с венгерским коллегой Яношем Балогом.
Президент Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Вместо Данилова секретарем СНБО назначен Александр Литвиненко. До этого он являлся председателем Службы внешней разведки. А новым главой СВР стал Олег Иващенко.
Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.
"Мы можем сделать гораздо больше, чем первоначально объявленное количество (речь о 800 тысячах боеприпасов для Украины - ред.)", - сказал министр иностранных дел Чехии Ян Липовский, отметив, что всего нашей стране могут передать полтора миллиона снарядов.
Глава государства прокомментировал перестановку в Совете нацбезопасности и обороны и Службу внешней разведки.
"В целом ожидаю укрепления стратегических возможностей нашего государства прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность нашего государства. Укрепление Украины и обновление нашей государственной системы по всем направлениям", - сказал он.
По словам главы "Укрэнерго", электроснабжение в Харькове возобновляется поэтапно.
В частности, всю критическую инфраструктуру города уже заживили. Также свет появился в домах местных жителей, но с определенными ограничениями.
Речь идет обеспилотных системах DT26 и UX11.
"Это устройства, разработанные для гражданского сектора, но сейчас они сотнями используются на украинском поле боя. Через год мы утроили темпы производства DT26", - отметил гендиректор Delair Бастьен Манчини.
"Мы встречаемся в необычной форме. Потому что кроме украинских и польских министров сельского хозяйства, заместителей министров, советников будут присутствовать представители ассоциаций производителей разных растений. Мы хотим, чтобы этот диалог спустился на уровень производителей", – заявил польский министр Чеслав Секерский.
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