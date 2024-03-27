Отставка Данилова и поражение кораблей РФ в Черном море: новости за 25 марта

Война России против Украины: последние новости

СУ "Нептуном" атаковали корабль "Константин Ольшанский" в Крыму

Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. По его словам, повреждения уточняются, но корабль не находится в боевой готовности.

Ранее этот десантный корабль Россия украла у Украины. Он 9 лет стоял в бухте, его начали разбирать на запчасти.

В ВМС подтвердили поражение корабля "Иван Хурс" в Крыму

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Что касается "Ивана Хурса", то мы можем подтвердить поражение разведывательного оборудования в штурмовой части корабля. То есть фактически сейчас он не боеготов, выполнять задачи по назначению не может", - сказал Плетенчук.

В Белом доме сделали заявление о сроках одобрения Конгрессом помощи Украине

В администрации Байдена хотят, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон вынес на обсуждение вопроса о помощи Украине немедленно. По ее словам, пакет помощи Украине будет одобрен в Палате представителей, поскольку имеет двухпартийную поддержку, если будет поставлен на обсуждение.

"Мы призываем, мы будем поощрять и продолжать поощрять спикера Джонсона вынести этот законопроект на обсуждение", - сказала Жан-Пьер.

Россия начала прямые поставки нефти в КНДР вопреки санкциям ООН

Россия начала поставлять нефть непосредственно в Северную Корею вопреки санкциям ООН, что еще больше укрепляет связи между авторитарными режимами и наносит новый удар международным усилиям по сдерживанию Пхеньяна.

По меньшей мере, пять северокорейских танкеров вышли в этом месяце с нефтепродуктами порта Восточный на Дальнем Востоке России, согласно спутниковым снимкам, предоставленным Financial Times британским аналитическим центром Royal United Services Institute (RUSI).

В Харьковской области могут расширить зону эвакуации

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, не исключается, что обязательная эвакуация, в том числе детей, будет объявлена еще из нескольких районов.

"И сейчас мы рассматриваем населенные пункты севера нашей области – это Богодуховский, Харьковский районы для того, чтобы там объявить обязательную эвакуацию. Возможно, принудительно именно детей из тех населенных пунктов, которые постоянно находятся под обстрелами", – рассказал Синегубов.

В Воздушных силах рассказали, почему россияне снизили интервалы между атаками на Украину

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что российские захватчики снизили интервалы между атаками на Украину , поскольку пытаются найти слабые места в украинской системе ПВО.

"Основная его цель - это дестабилизировать обстановку внутри страны, принудить Украину к нестандартным действиям. Конечно, мы продолжаем мониторить, выявлять ракеты и другие средства противника и наносить по ним огненное поражение", - заявил Евлаш.

Венгрия поможет Украине с ДНК-экспертизами погибших в войне

Венгерские правоохранители помогут полиции Украины с проведением ДНК-исследований. Речь идет об установлении погибших во время войны. Такая договоренность была достигнута во время встречи главы Нацполиции Украины Ивана Выговского с венгерским коллегой Яношем Балогом.

Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО

Президент Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Вместо Данилова секретарем СНБО назначен Александр Литвиненко. До этого он являлся председателем Службы внешней разведки. А новым главой СВР стал Олег Иващенко.

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

Украина может получить 1,5 млн. снарядов в рамках инициативы Чехии

"Мы можем сделать гораздо больше, чем первоначально объявленное количество (речь о 800 тысячах боеприпасов для Украины - ред.)", - сказал министр иностранных дел Чехии Ян Липовский, отметив, что всего нашей стране могут передать полтора миллиона снарядов.

Зеленский о перестановках в СНБО и разведке: ожидаю укрепления стратегических возможностей

Глава государства прокомментировал перестановку в Совете нацбезопасности и обороны и Службу внешней разведки.

"В целом ожидаю укрепления стратегических возможностей нашего государства прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность нашего государства. Укрепление Украины и обновление нашей государственной системы по всем направлениям", - сказал он.

"Укрэнерго" о подаче света в Харькове: на выходных будет лучше, ремонт займет две недели

По словам главы "Укрэнерго", электроснабжение в Харькове возобновляется поэтапно.

В частности, всю критическую инфраструктуру города уже заживили. Также свет появился в домах местных жителей, но с определенными ограничениями.

Французская компания Delair поставит Украине 400 разведывательных дронов

Речь идет обеспилотных системах DT26 и UX11.

"Это устройства, разработанные для гражданского сектора, но сейчас они сотнями используются на украинском поле боя. Через год мы утроили темпы производства DT26", - отметил гендиректор Delair Бастьен Манчини.

Польша анонсировала переговоры с Украиной: примут участие фермеры

"Мы встречаемся в необычной форме. Потому что кроме украинских и польских министров сельского хозяйства, заместителей министров, советников будут присутствовать представители ассоциаций производителей разных растений. Мы хотим, чтобы этот диалог спустился на уровень производителей", – заявил польский министр Чеслав Секерский.