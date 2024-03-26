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Зеленський про перестановки в РНБО та розвідці: очікую зміцнення стратегічних можливостей

Україна, Вівторок 26 березня 2024 19:46
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Зеленський про перестановки в РНБО та розвідці: очікую зміцнення стратегічних можливостей Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Володимир Зеленський очікує на зміцнення стратегічних спроможностей нашої держави після перестановок у РНБО та розвідці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави України у Facebook.

"Новим секретарем РНБО я призначив Олександра Литвиненка. Він об'єднає свій досвід керівництва Службою зовнішньої розвідки України із завданнями, які стоять перед Радою нацбезпеки і оборони", - йдеться в заяві.

Також президент сказав, що новим керівником зовнішньої розвідки став Олег Іващенко. За словами Зеленського, він має відповідний досвід.

Президент Зеленський додав, що очікує зміцнення стратегічних спроможностей нашої держави прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави. Він додав, що також очікує на зміцнення України та оновлення нашої державної системи на всіх напрямах.

Перестановки в РНБО і розвідці

Нагадаємо, Зеленський вже призначив нового секретаря Ради нацбезпеки і оборони. Ним став вже колишній керівник Служби зовнішньої розвідки. Детальніше про те, хто такий Литвиненко, - у матеріалі РБК-Україна.

Окремо РБК-Україна розповіло, що відомо про нині вже колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова. Президент заявив, що Данілов після звільнення з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України буде переведений на інший напрямок.

Також президент призначив нового очільника Служби зовнішньої розвідки.

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