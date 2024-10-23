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Відправка військ КНДР в Україну призведе до ескалації, - генсек НАТО

Середа 23 жовтня 2024 05:19
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Відправка військ КНДР в Україну призведе до ескалації, - генсек НАТО Фото: генсек НАТО Марк Рютте (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Якщо Північна Корея відправить свої війська до України, щоб воювати на боці Росії, це значно загострить конфлікт, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Рютте повідомив, що провів обговорення з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем про тісне партнерство альянсу з Сеулом, приділивши особливу увагу співпраці у сфері оборони та промисловості, а також взаємопов'язаній безпеці Євроатлантичного та Індо-Тихоокеанського регіонів.

Війська КНДР в Україні

Нагадаємо, за даними ГУР, близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців проходять підготовку на сході Росії з метою відправлення на війну проти України . Вони почнуть воювати вже у листопаді.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до партнерів із закликом.

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що "це свідчить про рівень розпачу" керівників РФ.

У НАТО не виключають, що солдати з КНДР можуть опинитися на полі бою в Україні. Однак зараз в альянсі немає підтвердження їхньої участі.

Голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер закликав президента США Джо Байдена визнати використання військ Північної Кореї проти України "червоною лінією" для США та НАТО.

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Війна Росії проти України НАТО Марк Рютте
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