"Північна Корея вторгається в Європу разом з РФ". Сибіга звернувся до партнерів із закликом

Північна Корея фактично вторгається в Європу, оскільки планує направити солдатів на війну проти України. Від країн Заходу потрібна жорстка реакція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу у Twitter .

Він нагадав, що Північна Корея допомагає Росії вести війну проти України своєю зброєю та людьми. І мова не про найманців, а про регулярні війська, яких будуть використовувати як гарматне м'ясо.

"Євроатлантична спільнота має усвідомити той факт, що КНДР вторгається в Європу разом з Росією, і діяти негайно. Росія серйозно посилює свою агресію, залучаючи КНДР у війну. Ми вимагаємо негайної та жорсткої реакції від євроатлантичної спільноти та світу", - наголосив міністр.

Він додав, що найкращою реакцією Заходу буде повна підтримка та реалізація плану перемоги президента України Володимира Зеленського.

За словами Сибіги, через те, що Росія розширює масштаби війни, союзники України мають розширити військову допомогу ЗСУ.

Зокрема, йдеться про: