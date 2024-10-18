"Північна Корея вторгається в Європу разом з РФ". Сибіга звернувся до партнерів із закликом
Північна Корея фактично вторгається в Європу, оскільки планує направити солдатів на війну проти України. Від країн Заходу потрібна жорстка реакція.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу у Twitter.
Він нагадав, що Північна Корея допомагає Росії вести війну проти України своєю зброєю та людьми. І мова не про найманців, а про регулярні війська, яких будуть використовувати як гарматне м'ясо.
"Євроатлантична спільнота має усвідомити той факт, що КНДР вторгається в Європу разом з Росією, і діяти негайно. Росія серйозно посилює свою агресію, залучаючи КНДР у війну. Ми вимагаємо негайної та жорсткої реакції від євроатлантичної спільноти та світу", - наголосив міністр.
Він додав, що найкращою реакцією Заходу буде повна підтримка та реалізація плану перемоги президента України Володимира Зеленського.
За словами Сибіги, через те, що Росія розширює масштаби війни, союзники України мають розширити військову допомогу ЗСУ.
Зокрема, йдеться про:
- зняття обмежень на дальні удари;
- початок перехоплення російських ракет та безпілотників над Україною;
- розширення запрошення до НАТО;
- збільшення інвестицій у виробництво озброєнь в Україні.
Допомога Росії від КНДР
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея допомагає Росії не лише своєю зброєю, а й людьми.
Згодом глава української держави уточнював, що Північна Корея готує контингент для війни проти України.
При цьому начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов сьогодні, 18 жовтня, зазначив, що у листопаді проти України воюватимуть близько 11 тисяч солдатів КНДР.
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