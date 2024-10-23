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Отправка войск КНДР в Украину приведет к эскалации, - генсек НАТО

Среда 23 октября 2024 05:19
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Отправка войск КНДР в Украину приведет к эскалации, - генсек НАТО Фото: генсек НАТО Марк Рютте (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Если Северная Корея отправит свои войска в Украину, чтобы воевать на стороне России, это значительно обострит конфликт, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Рютте сообщил, что провел обсуждение с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем о тесном партнерстве альянса с Сеулом, уделив особое внимание сотрудничеству в сфере обороны и промышленности, а также взаимосвязанной безопасности Евроатлантического и Индо-Тихоокеанского регионов.

Войска КНДР в Украине

Напомним, по данным ГУР, около 11 тысяч северокорейских пехотинцев проходят подготовку на востоке России с целью отправки на войну против Украины. Они начнут воевать уже в ноябре.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к партнерам с призывом.

Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что "это свидетельствует об уровне отчаяния" руководителей РФ.

В НАТО не исключают, что солдаты из КНДР могут оказаться на поле боя в Украине. Однако сейчас в альянсе нет подтверждения их участия.

Глава комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер призвал президента США Джо Байдена признать использование войск Северной Кореи против Украины "красной линией" для США и НАТО.

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