У Конгресі США вважають, що використання Путіним військ КНДР має бути "червоною лінією"

Голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер закликав президента США Джо Байдена визнати використання військ Північної Кореї проти України "червоною лінією" для США і НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Тернера у соцмережі X .

Тернер зауважив, що використання північнокорейських військ проти України повинно бути червоною лінією для Сполучених Штатів і НАТО.

Він цікавиться, чому адміністрація не змогла оперативно поінформувати Конгрес "про рух північнокорейських військ до Росії".

Згідно з дописом, конгресмен звернувся до Байдена з відповідним листом.

Нагадаємо, за даними ГУР, близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців проходять підготовку на сході Росії з метою відправки на війну проти України. Вони почнуть воювати вже в листопаді.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до партнерів із закликом.

Британський прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що "це свідчить про рівень відчаю" керівників РФ.

У НАТО не виключають, що солдати з КНДР можуть опинитися на полі бою в Україні. Однак зараз в альянсі немає підтвердження їхньої участі.

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