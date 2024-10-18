Прем’єр Британії відреагував на залучення військ КНДР до війни в Україні: акт відчаю Росії
Росія намагається залучити північнокорейських військових для війни проти України. Якщо це виявиться правдою, то це ніщо інше, як акт відчаю Російської Федерації.
Про це заявив британський прем’єр-міністр Кір Стармер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію в Берліні.
Стармер зауважив, що "бачив повідомлення" про залучення військ Північної Кореї на бік Росії, але не уточнив, чи має такі дані британська сторона.
"Якщо це правда, то, на мою думку, це свідчить про рівень відчаю… Для мене це видається радше актом відчаю, ніж будь-чим іншим", - підкреслив він.
Прем’єр Британії також згадав про дані, які вказують на виснаження Росії - зокрема те, що війна поглинає 40% її бюджету, а минулого місяця зафіксували найвищий рівень щоденних втрат російських сил за весь час повномасштабного вторгнення.
Нагадаємо, що, за даними The Telegraph, цьогорічний вересень став найбільш смертоносним для Росії за всю війну.
Співпраця Росії та КНДР
Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилась інформація, що Північна Корея допомагає Росії не лише своєю зброєю, а й людьми.
Своєю чергою український президент Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея готує контингент для війни проти України.
А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до партнерів із закликом.
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