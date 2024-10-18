Генсек НАТО прокоментував можливу участь солдат з КНДР у війні проти України

У НАТО не виключають, що солдати з КНДР можуть опинитися на полі бою в Україні. Однак зараз в альянсі немає підтвердження їхньої участі.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час пресконференції в Брюсселі .

Як зазначив генсек, в альянсі спостерігають за цією ситуацією в тісному контакті з Південною Кореєю, а також іншими колегами з Тихоокеанського регіону

"Я зараз хочу сказати, що ми не можемо підтвердити ці повідомлення, зокрема щодо того, що Північна Корея зараз намагається надати таку допомогу Росії", - сказав він.

Водночас Рютте не виключив що ситуація може змінитися.

"Може бути таке, що справді корейські солдати можуть опинитися на поле бою на боці Росії. І це означатиме, що вони лише підливатимуть масла в вогонь в цьому конфлікті", - додав він.