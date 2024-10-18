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Близько 11 тисяч військових КНДР почнуть воювати проти України у листопаді, - Буданов

П'ятниця 18 жовтня 2024 10:00
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Близько 11 тисяч військових КНДР почнуть воювати проти України у листопаді, - Буданов Фото: начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців проходять підготовку на сході Росії з метою відправки на війну проти України. Вони почнуть воювати вже в листопаді.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The War Zone.

"Вони будуть готові (воювати в Україні, - ред.) 1 листопада", - заявив Буданов.

За його словами, північнокорейські солдати використовуватимуть російську техніку і боєприпаси.

Перший загін із 2 600 осіб вирушить до Курська, де, як зазначив Буданов, Україна створила плацдарм для ведення інтенсивних бойових дій. Доля решти військ поки невідома.

"У нас зараз немає повної картини", - додав він.

Війська КНДР в Україні

Північна Корея раніше передала Росії боєприпаси і ракети для використання у війні проти України. Однак тепер стало відомо, що КНДР планує направити свої війська для участі в конфлікті.

За даними джерел РБК-Україна, північнокорейські військові вже перебувають в Україні. На початку жовтня під Донецьком було ліквідовано понад 20 окупантів, серед яких були представники північнокорейської армії, зокрема офіцери.

Західні ЗМІ повідомляють, що північнокорейські солдати проходять навчання в Росії і до кінця року на фронт можуть відправити тисячі військовослужбовців. За інформацією РБК-Україна, у Росії формують "особливий бурятський батальйон", що складається з північнокорейських військових.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Північна Корея готує контингент для війни проти України. Йдеться не лише про піхотні підрозділи, а й про фахівців різних родів військ.

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