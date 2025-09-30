Відповімо на удари: Зеленський анонсував знищення російських складів і палива

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення.

"Ми обов’язково відповімо Росії на їхні удари. Також сьогодні були доповіді військових, зокрема щодо наших дипстрайків. Ми продовжимо цілком справедливо знищувати російську логістику, російську паливну інфраструктуру – усе, що служить російській війні", - наголосив глава держави.

За його словами, саме Росія є винною в тому, що війна не закінчується. Президент підкреслив, що правильні сигнали надходять від США та інших партнерів, які визнають: лише сила може примусити Росію до реальних переговорів.

"Світ знає: тільки Росія є винною, що війна не закінчується… Без сильного тиску росіяни не зупиняться, навпаки намагаються збільшувати агресію", - зазначив Зеленський.