Головна » Новини » Війна в Україні

Відповімо на удари: Зеленський анонсував знищення російських складів і палива

Україна, Вівторок 30 вересня 2025 22:07
Відповімо на удари: Зеленський анонсував знищення російських складів і палива Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація обов'язково отримає відповідь за обстріли мирних українських міст.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський заявив під час вечірнього звернення.

"Ми обов’язково відповімо Росії на їхні удари. Також сьогодні були доповіді військових, зокрема щодо наших дипстрайків. Ми продовжимо цілком справедливо знищувати російську логістику, російську паливну інфраструктуру – усе, що служить російській війні", - наголосив глава держави.

За його словами, саме Росія є винною в тому, що війна не закінчується. Президент підкреслив, що правильні сигнали надходять від США та інших партнерів, які визнають: лише сила може примусити Росію до реальних переговорів.

"Світ знає: тільки Росія є винною, що війна не закінчується… Без сильного тиску росіяни не зупиняться, навпаки намагаються збільшувати агресію", - зазначив Зеленський.

Обстріли 30 вересня

Сьогодні вночі ворог російська армія завдала масованого удару по місту Бобровиця, що у Чернігівській області. Пошкоджено енергетичну інфраструктуру.

Через ворожий удар двічі було пошкоджено залізничну інфраструктуру регіону. - низка потягів скасована, або затримується.

Також сьогодні ворог "Шахедами" атакував Харків.

Окрім цього Дніпро зазнало масштабної атаки "Шахедами". У місті було зафіксовано декілька займань. Внаслідок російського обстрілу у Дніпрі було пошкоджено будівлю медцентру та дитячої стоматології. Наразі відомо про майже 30 постраждалих та одного загиблого.

