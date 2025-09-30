Росія атакувала енергетику у Бобровиці: на Чернігівщині десятки тисяч людей без електрики

Під ранок вівторка, 30 вересня, російська армія завдала масованого удару по місту Бобровиця, що у Чернігівській області. Пошкоджено енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чернігівобленерго"

Наразі відомо, що було пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Без електропостачання понад 26 тисяч абонентів у місті Бобровиця та прилеглих населених пунктах.

"Енергетики уже приступили до відновлення, однак виконуватись воно буде з урахуванням безпекової ситуації", - повідомили у компанії.

Там також нагадали про необхідність інформаційної тиші та порадили під час тривоги уникати наближення до об’єктів енергетичної інфраструктури,.

Також варто нагадати, що в "Укрзалізниці" вранці попередили про зміни руху потягів на Чернігівщині. Зокрема, низка потягів з Києва до Ніжина була або скасована, або курсує зі значними затримками.