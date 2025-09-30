Росія атакувала енергетику у Бобровиці: на Чернігівщині десятки тисяч людей без електрики
Під ранок вівторка, 30 вересня, російська армія завдала масованого удару по місту Бобровиця, що у Чернігівській області. Пошкоджено енергетичну інфраструктуру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чернігівобленерго"
Наразі відомо, що було пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Без електропостачання понад 26 тисяч абонентів у місті Бобровиця та прилеглих населених пунктах.
"Енергетики уже приступили до відновлення, однак виконуватись воно буде з урахуванням безпекової ситуації", - повідомили у компанії.
Там також нагадали про необхідність інформаційної тиші та порадили під час тривоги уникати наближення до об’єктів енергетичної інфраструктури,.
Також варто нагадати, що в "Укрзалізниці" вранці попередили про зміни руху потягів на Чернігівщині. Зокрема, низка потягів з Києва до Ніжина була або скасована, або курсує зі значними затримками.
Обстріл 30 вересня
Російська армія ввечері понеділка, 29 вересня, запустила декілька груп ударних дронів типу "Шахед". Цього разу дрони зафіксовано на півночі та в центрі країни.
За даними Повітряних сил, ворожі дрони також фіксувались у Київській області - там вже відомо про наслідки атаки.