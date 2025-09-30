Атака на Дніпро. Кількість постраждалих збільшилася до 28, серед них - двоє дітей

У вівторок, 30 вересня, російські окупанти завдали масованого удару по Дніпру дронами-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок обстрілу постраждали 28 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака в Telegram.

Він повідомив, що кількість постраждалих внаслідок удару по Дніпру зросла до 28 людей. Серед них - 10-річний хлопчик і 17-річна дівчинка. Госпіталізовано 12 людей. Лисак наголосив, що всі постраждалі отримують всю необхідну допомогу. Він додав, що решта містян, які перебували в епіцентрі атаки, будуть відновлюватися вдома.