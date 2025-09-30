Атака на Дніпро. Кількість постраждалих збільшилася до 28, серед них - двоє дітей
У вівторок, 30 вересня, російські окупанти завдали масованого удару по Дніпру дронами-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок обстрілу постраждали 28 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака в Telegram.
Він повідомив, що кількість постраждалих внаслідок удару по Дніпру зросла до 28 людей. Серед них - 10-річний хлопчик і 17-річна дівчинка. Госпіталізовано 12 людей.
Лисак наголосив, що всі постраждалі отримують всю необхідну допомогу. Він додав, що решта містян, які перебували в епіцентрі атаки, будуть відновлюватися вдома.
Удар по Дніпру
Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні, 30 вересня, Дніпро зазнало масштабної атаки "Шахедами". У місті було зафіксовано декілька займань.
Внаслідок російського обстрілу у місті було пошкоджено будівлю медцентру та дитячої стоматології.
Український лідер Володимир Зеленський відреагував на удар по Дніпру. Він заявив, що рятувальники, всі комунальні та екстрені служби наразі працюють у місті після прильоту російських дронів-камікадзе.
"Просто нахабний удар - вдень, по цивільній інфраструктурі. Кожному надається необхідна медична допомога", - йдеться у дописі президента.
Крім того, Росія завдала повторного удару по залізничній інфраструктурі на Чернігівщині. Внаслідок атаки знеструмлений Ніжинський напрямок.