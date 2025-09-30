ua en ru
Атака на Дніпро. Кількість постраждалих збільшилася до 28, серед них - двоє дітей

Дніпро, Вівторок 30 вересня 2025 20:05
UA EN RU
Атака на Дніпро. Кількість постраждалих збільшилася до 28, серед них - двоє дітей Фото: всі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Валерій Ульяненко

У вівторок, 30 вересня, російські окупанти завдали масованого удару по Дніпру дронами-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок обстрілу постраждали 28 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака в Telegram.

Він повідомив, що кількість постраждалих внаслідок удару по Дніпру зросла до 28 людей. Серед них - 10-річний хлопчик і 17-річна дівчинка. Госпіталізовано 12 людей.

Лисак наголосив, що всі постраждалі отримують всю необхідну допомогу. Він додав, що решта містян, які перебували в епіцентрі атаки, будуть відновлюватися вдома.

Удар по Дніпру

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні, 30 вересня, Дніпро зазнало масштабної атаки "Шахедами". У місті було зафіксовано декілька займань.

Внаслідок російського обстрілу у місті було пошкоджено будівлю медцентру та дитячої стоматології.

Український лідер Володимир Зеленський відреагував на удар по Дніпру. Він заявив, що рятувальники, всі комунальні та екстрені служби наразі працюють у місті після прильоту російських дронів-камікадзе.

"Просто нахабний удар - вдень, по цивільній інфраструктурі. Кожному надається необхідна медична допомога", - йдеться у дописі президента.

Крім того, Росія завдала повторного удару по залізничній інфраструктурі на Чернігівщині. Внаслідок атаки знеструмлений Ніжинський напрямок.

Атака на Дніпро. Кількість постраждалих збільшилася до 28, серед них - двоє дітей
