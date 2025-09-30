Дніпро та Харків під ударом дронів РФ: лунають вибухи, є прильоти

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили, мера Харкова Ігоря Терехова та очільника Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука .

За даними Повітряних сил, російські військові запустили ударні дрони по містах України. Ворожі безпілотники рухались з різних напрямків.

Харків

Близько 15:34 Терехов повідомив, що у Харкові пролунав вибух. Згодом він уточнив, що по Київському району міста було завдано удар "Молнією". Протягом наступної години Терехов повідомив, що у той же район був ще один приліт.

Станом на 16:20 відомо про чотири прильоти по Харкову. Терезов уточнив, що росіяни також б'ють по мвсту "Шахедами".

Про постраждалих не повідомлялось.

Дніпро

О 16:10 Лукашук попередив про загрозу російських дронів для Дніпра та області. А за деякий час до того місцеві ЗМІ писали про вибухи у Дніпрі.

Станом на 16:20 про постраждалих не повідомлялось.