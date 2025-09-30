ua en ru
Ответим на удары: Зеленский анонсировал уничтожение российских складов и топлива

Украина, Вторник 30 сентября 2025 22:07
Ответим на удары: Зеленский анонсировал уничтожение российских складов и топлива Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация обязательно получит ответ за обстрелы мирных украинских городов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время вечернего обращения.

"Мы обязательно ответим России на их удары. Также сегодня были доклады военных, в частности относительно наших дипстрайков. Мы продолжим вполне справедливо уничтожать российскую логистику, российскую топливную инфраструктуру - все, что служит российской войне", - подчеркнул глава государства.

По его словам, именно Россия виновата в том, что война не заканчивается. Президент подчеркнул, что правильные сигналы поступают от США и других партнеров, которые признают: только сила может принудить Россию к реальным переговорам.

"Мир знает: только Россия виновата, что война не заканчивается... Без сильного давления россияне не остановятся, наоборот пытаются увеличивать агрессию", - отметил Зеленский.

Обстрелы 30 сентября

Сегодня ночью враг российская армия нанесла массированный удар по городу Бобровица, что в Черниговской области. Повреждена энергетическая инфраструктура.

Из-за вражеского удара дважды была повреждена железнодорожная инфраструктура региона. - ряд поездов отменен, или задерживается.

Также сегодня враг "Шахедами" атаковал Харьков.

Кроме этого Днепр подвергся масштабной атаке "Шахедами". В городе было зафиксировано несколько возгораний. В результате российского обстрела в Днепре было повреждено здание медцентра и детской стоматологии. Известно о почти 30 пострадавших и одном погибшем.

