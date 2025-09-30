РФ повторно атакувала залізничну інфраструктуру Чернігівщини: які потяги затримуються
Російська федерація повторно завдала удару по залізничній інфраструктурі у Чернігівській області. Там знеструмлено один з напрямків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
За даними "Укрзалізниці, вже відомо про знеструмлення на Ніжинському напрямку. Наразі усі поїзди Сумського та Чернігівського напрямків рухатимуться під резервними тепловозами, а отже - із затримками.
"Найбільш значуще відхилення від графіка наразі має поїзд №143 Суми - Львів (7 годин). У зворотному напрямку поїзд №144 Львів - Суми також вирушить із запізненням", - сказано у повідомленні.
Удари по залізниці
Нагадаємо, росіяни активізували удари по українській залізниці. Так, 17 вересня Росія вдарила по підстанціях "Укрзалізниці". Внаслідок чого понад 20 поїздів затримувалися, а деякі рейси скасували.
Також 25 вересня у Миколаївській та Кіровоградській областях було знеструмлено ділянки залізниці через ворожі обстріли.
Днями глава "Укрзалізниці" розповів, що у Росії нова тактика - ворожі "Шахеди" тепер полюють на локомотиви.
Сьогодні вночі ворог російська армія завдала масованого удару по місту Бобровиця, що у Чернігівській області. Пошкоджено енергетичну інфраструктуру.