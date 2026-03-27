Відповідь Ірану на мирну пропозицію США надійде сьогодні: що відомо

Іран готується передати США зустрічну пропозицію щодо мирних переговорів - відповідь очікується сьогодні, 27 березня.
Як передає РБК-Україна, про це повідомила журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс, посилаючись на джерела, обізнані з ситуацією.
Як повідомляє журналістка, відповідь Ірану на американську мирну пропозицію надійде у п'ятницю. Її планують передати через посередників.
Про це уже повідомили президенту Трампу та високопосадовцям Білого дому.
"Як повідомили мені джерела, обізнані з ситуацією, відповідь Ірану на мирну пропозицію США очікується пізніше сьогодні", - йдеться у дописі Джейкобс в соцмережі Х.
США завдають ударів по Ірану вже майже місяць. 25 березня Вашингтон передав Тегерану мирний план із 15 пунктів - Іран спочатку назвав його "надмірним", але Білий дім відкинув повідомлення про відмову.
Того ж дня Трамп призупинив удари по іранських енергооб'єктах на 10 днів - до 6 квітня - на прохання самого Тегерана.
Паралельно США розглядали відправку ще 10 тисяч військових на Близький Схід.
На тлі інформації про переговори та призупинення атак США на енергооб'єкти Ірану нафта різко подешевшала.
Тим часом усередині Білого дому тим часом наростає напруга: за даними старших радників, Трамп вже "трохи нудьгує" від конфлікту і хоче "оголосити перемогу та рухатись далі".