Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Ответ Ирана на мирное предложение США поступит сегодня: что известно

19:28 27.03.2026 Пт
2 мин
Белый дом ждет сигнала от Ирана
aimg Елена Чупровская
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Иран готовится передать США встречное предложение по мирным переговорам - ответ ожидается сегодня, 27 марта.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщила журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Читайте также: Путин помогает Ирану с ударами: в Германии назвали циничную цель Кремля

Иран отвечает на предложение США

Как сообщает журналистка, ответ Ирана на американское мирное предложение поступит в пятницу. Его планируют передать через посредников.

Об этом уже сообщили президенту Трампу и высокопоставленным чиновникам Белого дома.

"Как сообщили мне источники, знакомые с ситуацией, ответ Ирана на мирное предложение США ожидается позже сегодня", - говорится в посте Джейкобс в соцсети Х.

Война в Иране

США наносят удары по Ирану уже почти месяц. 25 марта Вашингтон передал Тегерану мирный план из 15 пунктов - Иран сначала назвал его "чрезмерным", но Белый дом отверг сообщение об отказе.

В тот же день Трамп приостановил удары по иранским энергообъектам на 10 дней - до 6 апреля - по просьбе самого Тегерана.

Параллельно США рассматривали отправку еще 10 тысяч военных на Ближний Восток.

На фоне информации о переговорах и приостановке атак США на энергообъекты Ирана нефть резко подешевела.

Тем временем внутри Белого дома тем временем нарастает напряжение: по данным старших советников, Трамп уже "немного скучает" от конфликта и хочет "объявить победу и двигаться дальше".

