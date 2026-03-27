Ответ Ирана на мирное предложение США поступит сегодня: что известно

Иран отвечает на предложение США

Как сообщает журналистка, ответ Ирана на американское мирное предложение поступит в пятницу. Его планируют передать через посредников.

Об этом уже сообщили президенту Трампу и высокопоставленным чиновникам Белого дома.

"Как сообщили мне источники, знакомые с ситуацией, ответ Ирана на мирное предложение США ожидается позже сегодня", - говорится в посте Джейкобс в соцсети Х.

Война в Иране

США наносят удары по Ирану уже почти месяц. 25 марта Вашингтон передал Тегерану мирный план из 15 пунктов - Иран сначала назвал его "чрезмерным", но Белый дом отверг сообщение об отказе.

В тот же день Трамп приостановил удары по иранским энергообъектам на 10 дней - до 6 апреля - по просьбе самого Тегерана.